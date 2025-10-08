El Real Madrid ansía que el portero leonés Fran González sea el nuevo Courtois

Fran González (León, 2005) ha pasado de ser una promesa para convertirse en una realidad. Su contrato con el Real Madrid expira en junio de 2026 y el club blanco ya prepara su renovación hasta 2030. El club, tras Courtois, pretende construir su próximo guardián con ADN madridista y el guardameta formado en la cantera de la Cultural hasta su primer año juvenil (fichó por el Real Madrid en junio de 2022) reúne las cualidades perfectas. Varios clubes ya se han interesado en su contratación, sabedores del gran potencial que atesora el cancerbero aventajado de Luis Llopis, entrenador de porteros del Real Madrid. Clubes muy importantes de la Liga española y de Europa pretenden su incorporación. Por este motivo, el joven guardameta leonés de 20 años está preparado para dar el salto a la élite. Más, si cabe, después del extraordinario rendimiento que demuestra con la selección española en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.

El Real Madrid está decidido a confiar en el portero que debutó el pasado 5 de abril frente al Valencia. La entidad blanca ya se centra en su renovación. En la casa blanca se piensa que Fran González tiene una proyección brutal. No va a permitir que pueda irse gratis este próximo año 2026.

Esta temporada, a parte de ser el tercer cancerbero del primer equipo a las órdenes de Xabi Alonso, cuenta con protagonismo en el Castilla a las órdenes de Álvaro Arbeloa.

El club madridista agiliza su renovación. Seguro que las semanas siguientes a su vuelta del Mundial Sub-20 serán decisivas para que el leonés Fran González selle su continuidad con la entidad de Chamartín.

Fran González está preparado para tener máximo protagonismo en el Real Madrid. Dentro de la «Fábrica Madridista» algunos técnicos ya lo consideran como la realidad aventajada para relevar al mismísimo Thibaut Courtois.

Fran González desarrolló toda su carrera deportiva en las categorías inferiores de la Cultural. Un total de 12 temporadas en las que progresó hasta formar parte de la plantilla del Juvenil B en Nacional Juvenil e ir convocado con el equipo de División de Honor.

Los técnicos y preparadores de la entidad madridista consideran que han visto a muy pocos guardametas con sus condiciones y que sólo es cuestión de tiempo que sea el relevo de Thibaut Courtois en el primer equipo madridista. Los preparadores de porteros del Real Madrid aseguran que tiene margen de mejora, sobre todo en dos aspectos del juego: la regularidad y también el juego con los pies, hoy esencial en un guardameta. Pese a la extraordinaria competencia que tiene en la demarcación de portero, Fran González es el candidato número uno para ocupar en un futuro próximo el puesto de guardameta en el primer equipo blanco. Tiene además el beneplácito de Luis Llopis.

Fran González mide 1,98 metros y pesa 89 kilos. Una planta extraordinaria para un guardameta. Desde sus inicios en el fútbol siempre tuvo la preferencia de jugar en la demarcación de portero, empujado por la admiración a Iker Casillas, su primer ídolo, pero ahora se fija en el meta del primer equipo del Real Madrid, Thibaut Courtois, al que tiene como referente y con el que se identifica más por la altura. Los técnicos de cancerberos de ‘La Fábrica’ mantienen que es una copia de Courtois, no sólo por su físico, sino también por sus modos como guardameta.

Fran González manifestó tras la victoria de la selección española sub-20 a Brasil (1-0): «Iker es un referente máximo para mí. Voy a trabajar muy duro para tratar de seguir sus pasos y, ojalá, el día de mañana poder tener una carrera parecida a la suya».