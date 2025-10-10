Examen asequible para España

Publicado por José Manuel Andrés Madrid Creado: Actualizado:

España, lanzada por sus últimos resultados y una fase de clasificación viento en popa después de las goleadas ante Bulgaria y Turquía, se encuentra este sábado en Elche con una vieja conocida que ejerce de escollo en la intentona por completar un paso prácticamente decisivo hacia el Mundial. Georgia, que respira con la recuperación a tiempo de su mayor estrella, el atacante del PSG Kvaratskhelia, se cruza en el camino de La Roja por sexta vez en menos de cinco años (La1, 21.00 horas).

Desde el sufrido triunfo en Tiflis (1-2) en marzo de 2021, la selección española se ha vuelto a ver las caras con el combinado caucásico en otras cuatro ocasiones, siempre con victorias holgadas. La más destacada el 4-1 en octavos de final de la Eurocopa de Alemania, primer gran torneo en la historia de un rival que ahora apura sus opciones de alcanzar un Mundial, hito inédito desde la independencia de la URSS que tiene muy complicado tras la derrota en casa frente a Turquía (2-3) con la que abrió la fase de clasificación.

El combinado dirigido por Sagnol ocupa un lugar intermedio entre la actual Bulgaria, un adversario muy asequible, y Turquía, una buena selección a la que España empequeñeció hasta límites insospechados. Es por tanto un buen test para La Roja, obligada a cambiar la cara por las innumerables bajas, desde Lamine hasta Olmo pasando por Rodri, Huijsen, Nico Williams, Fabián, Fermín o Gavi.

Así las cosas, Luis de la Fuente bucea en su fondo de armario, que ya lo quisieran como primera opción otros seleccionadores, con el objetivo de vestir a su equipo para la ocasión y así cerrar la primera vuelta de la fase de clasificación con pleno de puntos y cerca del billete mundialista. Cubarsí, Yéremy Pino y Ferran apuntan a cubrir las ausencias de Huijsen, Lamine y Nico respecto a las dos contundentes victorias de septiembre. En el Martínez Valero, y si la climatología no lo impide después de un temporal que obliga a La Roja a desplazarse en el mismo día de partido, se verá un once reconocible, que en caso de victoria sí abriría la puerta a una rotación más amplía frente a Bulgaria.