El Atlético Mansillés mereció más frente al Numancia B (0-0)

Publicado por Joaquín Coto Mansilla de las Mulas Creado: Actualizado:

ATLÉTICO MANSILLÉS 0

Álex, Nacho, Paniagua, Lucas (Viti, min 64), Gagik (Jorge, min 54), Farago (Javi, min 64), Mario (Bedia, min 75), Celada, Jairo, Florin y Álex Matos (Asier, min 54).

NUMANCIA B 0

Oleg, Sauko, Pedro (Miguel, min 80), Adrián, Miñana (Manu, min 74), Domínguez, Neves (Yago, min 69), Antonio (Angelo, min 80), Saúl, Gavin (Riku, min 74) y Christian.

Árbitro: Suárez Larren (Palencia), auxiliado en las bandas por Aguado Martínez y Luta Iulian. Mostró cartulina amarilla a Álex Matos por el Atlético Mansilles y a Oleg, Pedro, Miñana y Riku por parte del CD Numancia B. Incidencias: Campo Municipal La Caldera de Mansilla de las Mulas. Alrededor de 300 espectadores presenciaron el encuentro.

A priori este partido era asequible que el Atlético Mansillés lograra los tres puntos dada la diferencia entre amarillos y rojillos, pero no pudo ser (0-0). Los de Soria bien poco hicieron para llevarse un punto, pero hay veces que el esférico no quiere. Si al partido le quitamos la insistencia por marcar de los locales nos quedamos en nada. El Numancia B bien ordenado y nada más. De todas maneras el Mansillés sigue en zona de privilegio.