España ya acaricia la clasificación

La selección española, con un pleno de victorias en los tres partidos disputados, camina con paso firme e imparable en la fase de clasificación para el Mundial 2026, que podría quedar virtualmente sentenciado este martes si es capaz de vencer a Bulgaria, colista del grupo, en Valladolid, y Turquía cae ante Georgia. El equipo de Luis de la Fuente suma nueve puntos, tres más que Turquía, segunda, con la que tiene el golaverage sentenciado, salvo cataclismo, tras el 0-6 del partido disputado en el pasado mes de septiembre. La clasificación de España matemática no se producirá en ningún caso esta semana, ya que aunque Turquía pierda ante Georgia quedarán seis puntos en juego, tres de ellos precisamente ante el conjunto otomano, por lo que tocará esperar a la próxima ventana de noviembre.

El combinado español vive al margen de las cábalas y se centra únicamente en el presente y en solventar de la mejor forma posible el partido ante Bulgaria para dar una nueva zancada hacia la Copa del Mundo. La vigente campeona de Europa se siente fuerte y favorita y quiere llegar al Mundial sembrando el pánico en sus rivales. Los números del equipo de De la Fuente son espectaculares, ya que ha anotado 11 goles, casi cuatro por partido, y su portero, Unai Simón, aún no ha encajado ningún tanto en la fase de clasificación. Además, el equipo español fue capaz de pasar por encima de una de las revelaciones de la pasada Eurocopa con nueve bajas importantes en su convocatoria.

España, número 1 del ranking Fifa desde hace dos días, no echó de menos ni al jugador del momento, Lamine Yamal, ni a su cerebro y ganador de un Balón de Oro, Rodri, ni a su extremo más incisivo, Nico Williams, entre otras ausencias significativas, como Dani Olmo, Morata, Huijsen o Carvajal. Con Pedri convertido en el líder del equipo sobre el campo, varios jugadores que habían quedado opacados por el brillo de sus compañeros han dado un paso al frente en los últimos partidos para reivindicarse y mostrar todo su potencial en la selección. Son los casos de Mikel Oyarzabal, al que gracias a su efectividad nadie discute ya su rol de delantero centro titular de la selección, Le Normand, el nuevo jefe de la defensa, Pedro Porro, cada vez más determinante en el carril derecho, o Zubimendi, capaz de hacer olvidar al mismísimo Rodri.