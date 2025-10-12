Pedri, la batuta de una orquesta bien afinada a pesar de las muchas bajas

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

España sigue siendo una orquesta bien afinada, que más allá de los cambios obligados por las ausencias de algunos instrumentos principales y con más o menos puntería, como ante Georgia, continúa sonando a las mil maravillas. Buena explicación de esta fiabilidad colectiva reside en el rendimiento de Pedri, la piedra angular de una selección que por fin ha encontrado la mejor versión del centrocampista del Barça desde su emplazamiento en una pareja de mediocentros con la que, a la espera del mejor Rodri, el canario forma una sociedad ilimitada junto a Zubimendi. El de Tegueste desatascó un partido que parecía espeso por la dificultad para desarbolar el poblado entramado defensivo georgiano a través del penúltimo pase en la jugada del 1-0. Fue un destello de pura calidad técnica y visión de juego que encontró la incorporación de Le Normand en el corazón del área para que, finalmente, el central del Atlético, muy generoso, sirviese en bandeja el gol de Yéremy Pino.

Rendidos a su juego

Precisamente el atacante del Crystal Palace, canario como Pedri, elogiaba tras el partido del Martínez Valero el rol de su paisano: «Creo que en todos los partidos que he jugado con la selección la gente se rinde a Pedri. Es un jugador de calibre mundial y tenemos que estar muy orgullosos de tenerlo con nosotros».