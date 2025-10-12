Carlos Mondelo se lleva el título de ligeros ante Florian Yugueros

Carlos Mondelo se impuso en la final a Florian Yugueros y se llevó el título de ligeros.ÁLVARO QUIÑONES

Boñar puso la guinda a la Liga de Verano de lucha leonesa con el último corro en el que se decidía al campeón que faltaba entre todos los pesos, el de ligeros. Y ahí Carlos Mondelo se llevaba la palma frente a su más directo rival, Florian Yugueros.

En la categoría de ligeros los dos candidatos al título ganaron sus semifinales aunque Carlos Mondelo tuvo un susto con Alejandro Franco, pero al final lograría darle la vuelta al combate.

Las cosas no se podían resolver de mejor manera entre los dos aspirantes al título que con un enfrentamiento en la final. Florian daba las dos primeras caídas aunque una fuera del terreno no fue válida.

Carlos empataba en la siguiente y en la final con una cadrilada se llevaba el corro y la Liga en su categoría dedicado al fallecido Jorge Iglesias.

En medios no estaba el líder por lo que Adrián García y José Luis García buscaban añadir un corro más a su palmarés. Fue Adrián el vencedor aunque José Luis le puso en más de un apuro.

En la categoría de semipesados empezaba el baile de pesos de luchadores, pues subía David Riaño de medios, pero no estaba Adrián Rodríguez que lucharía en pesados. En la final el campeón de medios se las veía con Moisés Vega que en diez segundos le mostró la diferencia de fuerza y casi cuenta sus corros por victorias (solo perdió uno).

Por lo que respecta a la categoría de pesados, se vio la irrupción de Adrián Rodríguez, campeón de semipesados, quien se mediría en la final a Abel Cabero. Este previamente había conseguido derrotar al líder Pedro Alvarado. En la final consumían el tiempo establecido y ambos recibían tarjeta amarilla por pasividad. En los 30 segundos de añadido aunque hubo algunos ataques por parte de Adrián al no haber caídas no hubo campeón. Y los dos quedarían como segundos.

El próximo corro será el 25 de octubre aunque en este caso con otro trofeo en juego, el de campeón provincial. En este caso en Sariegos. Por la mañana de base y por la tarde en lo referido a la categoría sénior.