La unidad B de España, para dar un paso más hacia el Mundial

Publicado por Efe Valladolid Creado: Actualizado:

La España más reconocible, hasta donde lo permite la plaga de bajas con Ferran Torres como última víctima, cumplió ante Georgia en Elche. Ahora, la unidad B, la envidia de muchas otras selecciones a tenor del poderoso fondo de armario de La Roja, asume el testigo frente a la débil Bulgaria en Valladolid (20.45 horas, en La 1 de TVE). La entidad del rival poco tiene que ver con la de aquella selección de principios de los noventa liderada por un Balón de Oro como Hristo Stoichkov, capaz de alcanzar las semifinales del Mundial de Estados Unidos 1994 después de superar en cuartos de final a la poderosa Alemania.

Ahora, camino de otra cita planetaria en el país de las barras y las estrellas, la selección búlgara languidece entre los más torpes del pelotón en el Viejo Continente. Cero puntos en tres partidos, un gol a favor y once en contra hablan a las claras de un rival que sale a goleada en contra por encuentro y que ya hace más de dos décadas que no pisa una fase final, concretamente desde la Eurocopa de Portugal en 2004.