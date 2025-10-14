La Cultural regresa a Puente Castro.

La Cultural regresará esta semana a su ciudad deportiva en Puente Castro. Un hongo invadió la hierba natural del campo de entrenamiento de los leoneses el pasado mes de septiembre —como adelantó este periódico— obligando al primer equipo a desplazarse hasta la Universidad de León —entre otros lugares— para completar las sesiones. Después de la derrota en Córdoba los de Ziganda retoman los entrenos pensando en el Zaragoza, al que se miden este sábado de nuevo lejos de la capital. Si no hay cambio de guion, el viernes completarán la sesión en el área deportiva. El tratamiento para la desaparición del hongo se inició enseguida con la firme intención de que el problema se subsanase cuanto antes, pero lo cierto es que ha pasado más de un mes hasta que la Cultural recupere su centro habitual de trabajo. El problema también terminó por afectar al Júpiter y a otro equipo de la base.

Por otra parte, la derrota en Córdoba volvió a dejar de manifiesto el problema serio que tiene la Cultural de cara a portería. En defensa el equipo encaja pocos goles desde la llegada del nuevo técnico, pero el balance anotador en tres partidos es de un gol a favor. Eso sí, ese tanto en Valladolid sirvió para traerse los tres puntos de Zorrilla.

Asimismo el Córdoba-Cultural se convirtió en el programa más visto en las cadenas de pago, atrayendo a 71.000 espectadores durante el access prime time en LaLigaTV Hypermotion.

