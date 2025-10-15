El leonés Ángel Rodríguez, nuevo entrenador del Numancia.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El CD Numancia (Segunda RFEF Grupo I) ha llegado a un acuerdo para que Ángel Rodríguez se convierta en el nuevo entrenador del equipo para lo que resta de temporada tras la destitución, este pasado martes, de Abel Segovia.

Ángel Rodríguez vuelve al Numancia como técnico tras triunfar como jugador en la temporada 1998-1999, siendo uno de los artífices del primer ascenso del equipo rojillo a primera división en junio de 1999, han informado este miércoles fuentes del club.

El técnico leonés tiene amplia experiencia en el fútbol de Segunda RFEF y de la categoría de bronce del fútbol español.

Comenzó su andadura como asistente del también exnumantino Paco Herrera en equipos como Villarreal, Celta de Vigo, Sporting de Gijón, Valladolid y Real Zaragoza, y en la temporada 2020-2021 se estrenó como primer entrenador al frente de la UP de Langreo.

Al año siguiente (2021-2022) dirigió al Pontevedra, equipo con el que consiguió el ascenso a Primera RFEF.

Posteriormente, en la temporada 2022-2023 se sentó en el banquillo del Hércules y en la 2023-2024 en el del Estepona, en Segunda RFEF y, el año pasado, dirigió siete partidos a la UD Melilla en las últimas siete jornadas y actualmente se encontraba sin equipo.

Ángel Rodríguez Nebreda viene a Soria acompañado de Cristóbal Filgueira Solla, que actuará de asistente en el nuevo cuerpo técnico numantino.

El nuevo preparador rojillo dirigirá en la tarde de este miércoles la sesión de entrenamiento del primer equipo rojillo, ya que por la mañana Abel Segovia se despedirá de la plantilla.