Los que entraron en barrena

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Una caída que de momento no tiene límites. La mayoría de los equipso que jugaron el play off de ascenso a 2ª División la pasada temporada y no lograron el salto de categoría han tenido un primer tramo de Liga en este curso complicado. Tal es así, que cuatro de los seis que no subieron ocupan a día de hoy puesto de descenso a 2ª RFEF. Uno de ellos es la Deportiva. A pesar de empezar líder del grupo I, el conjunto blanquiazul enlazó luego cinco semanas sin ganar, lo que le ha conducido a la zona de descenso. La AD Mérida también está en la misma situación en el mismo grupo. El cuadro blanquinegro había jugado la fase de ascenso y caído en semifinales ante la Real Sociedad B. en el grupo II están en la misma situación el Antequera CF, que precisamente resultó apeado de la carrera por el ascenso de la pasada temporada por la Deportiva, y el Real Murcia, que había caído en semifinales contra el Club Gimnàstic. Sólo la UD Ibiza, que bordea la zona de descenso, y el cuadro tarraconense, que no está en zona de play off, se mantienen fuera de la zona roja.

LÁGRIMAS DE LIBERACIÓN

Reconoció ayer José Luis Cortés que el pasado sábado lloró con la consecución del triunfo ante el CF Talavera de la Reina. Preguntado ayer sobre la tensión que hay en el equipo por cómo están saliendo las cosas, el madrileño apuntó que hasta ahora sólo había llorado al perder el ascenso con el FC Andorra: «Personalmente han sido semanas difíciles. No suelo llorar por el fútbol. Sólo lloré el día del FC Andorra y el otro día volví a hacerlo, pero por la necesidad que teníamos de ganar».

Cortés contó en El Prado con el apoyo de un buen número de amigos y familiares. El punta madrileño espera que el triunfo en Talavera de la Reina sea un impulso para despegar: «Tenemos que conseguir otra victoria para engancharnos arriba. En El Toralín no hemos tenido buenos resultados y hay que empezar a darle la vuelta desde este fin de semana. Tenemos que aprovechar nuestro estadio y hacernos fuertes en casa».

Sobre el Zamora CF, Cortés señaló: «Será complicado porque también quiere salir de una mala dinámica, pero tenemos que seguir trabajando igual para salir de nuestra mala racha y a partir de ahí, pensar en más victorias».