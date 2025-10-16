Pablo Castro Pinos: «Para un pescador, y además de León, es un orgullo ejercer de pregonero de la Semana de la Trucha»

Pescador y divulgador. En ambas facetas Pablo Castro Pinos, el «bombero» como quieren que se le conozca por su profesión, de todo un número uno. Un campeón que este viernes ejercerá de pregonero de la Feria Destino Pesca-LVII Semana Internacional de la Trucha de León. El Museo Diocesano albergará este viernes un acto en el que este tetracampeón del mundo hablará de una pasión que se ha convertido desde hace años en una parte importante de su vida.

—Seguidor primero, participante después y campeón hasta en cinco ocasiones de la Semana Internacional de la Trucha de León. Solo faltaba ser pregonero. Y ya lo es ¿Qué supone?

—Para mí es un sueño, un orgullo que se acuerden de ti para estas cosas y además en tu tierra y con la pesca como argumento. Fíjate que voy a ser pregonero con 57 años, los mismos que tiene la Semana Internacional de la Trucha de León.

—La pesca se ha convertido en uno de los grandes activos de León. ¿Lo considera así?

—Por desgracia no tenemos el tejido industrial que haría falta. Pero sí ríos y truchas. Y debemos aprovecharlo. Para mí que venga gente y que dejen dinero es algo que me parece bien. Y sin duda alguna para las poblaciones que se verán beneficiadas

—¿Se valora la pesca y todo lo que conlleva como merece?

—La pesca es un deporte, pero también un arte, una forma de entender la naturaleza y los ríos. León tiene la suerte de contar con muchos y muy buenos ríos. Y con truchas. A la gente que viene de fuera le encanta. Creo que desde que empezamos a ser campeones del mundo y destacar a nivel internacional se nos reconoce y valora más. Incluso por la calle. Eso es bonito, pero más si hemos podido abrir con estos logros un mejor horizonte.

—¿Engancha tanto la pesca como dicen?

—En mi caso absolutamente sí. Llevo años y años en los que al mes voy al río a pescar entre 24 y 25 días. Y lo hago siempre con la máxima ilusión. Hay días buenos y malos, como en todas las facetas de la vida. Pero la trucha es algo que te da tanto que cuando lo pruebas ya no lo dejas.

—¿Cómo te iniciaste?

—Es algo que se lleva en la sangre. En mi familia nadie pescaba ni ahora lo hacen mis hijos. Desde pequeño en mi pueblo de Villoria de Órbigo los niños de mi grupo teníamos una pasión por la pesca. Incluso íbamos a misa al convento que era pronto los domingos para poder ir luego al río a pescar. Me recuerdo pescador desde que tenía pocos años y a mi madre trayéndome cucharillas de León.

—Y de ahí ya a una faceta más profesional que te ha llevado a ser tetracampeón del mundo sin olvidarse también de tus títulos de campeón de España y de los cinco trofeos de la Semana Internacional de la Trucha, por citar solo algunos

—Para mí la pesca es una pasión, una forma de vida. Lo de ser campeón no me lo imaginaba, pero las cosas se han dado así. Lo que sí te puedo decir es que es un orgullo cuando llegas tan alto decir que soy de León, aunque por distintos motivos no puedo competir por mi tierra en los torneos nacionales.

—También se dice que un amigo en la pesca es para siempre y como de la familia.

—No es nada erróneo. En mi caso gracias a la pesca he hecho los mejores amigos. Mi cuadrilla es la de la pesca porque todos tenemos una pasión que nos une. Incluso cuando salimos las parejas a todos nos gusta la pesca.

—A los actores lo de morir, cuando llegue, en el escenario, es algo que a la mayoría le gustaría. A ti, que sea dentro de mucho, ¿te gustaría en el río con una caña?

—Soy un gozador de la vida que disfruta pescando. Po eso me encantaría poder pescar muy de mayor y seguir hasta mis últimos días con esa pasión por ir al río.

—Eres un firme defensor de la pesca sin muerte.

—Sin duda, pero respeto a los que prefiere la pesca con muerte. Siempre dentro de la ley. Lo que critico es a los que se la saltan. Yo he vivido épocas malas en los ríos. Y ahora en la actualidad, bastante buenas con truchas. Matando peces no va a haber más que si prefieres devolverlos al río. A mí me gustaría que la pesca sin muerte dominara, pero cada uno tiene su opinión y forma de ver la vida.

—¿Qué tiene la provincia de León que la hace tan atractiva para la pesca?

—Muchas cosas. Lo primero, ríos. Muy buenos y diferentes. Luego truchas y ahí hay que ser claros, las de León tienen un gran nivel, son truchas difíciles que te incentivan y son un aliciente a la hora de mantener un pulso para poder sacarlas. Son más inteligentes. Y eso es un reto que estimula al pescador.

—En la pesca existe presente, ¿y futuro?

—Si te refieres a los pescadores el panorama no es el mejor. A los niños y la gente joven a veces les distraen otras cosas. Pero al que le gusta la pesca lo hace al cien por cien. A veces nos escudamos en el tiempo, pero la pesca lejos de hacerte perderlo te regala momentos inolvidables.

—¿Ha cambiado mucho la pesca desde que te iniciaste en ella?

—Como todo el la vida. Pero la esencia permanece. Los materiales han mejorado, pero aquí es cosa entre el pescador y el pez, en este caso la trucha.