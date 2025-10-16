León domina en el Trial de Niñ@s

Lucas Fernández en el podio de Íscar en TRB escoltado por Noel Castro y Saúl Guerrero.DL

Íscar fue escenario de una nueva demostración de dominio de los pilotos de León en el Trial de Niñ@s de Castilla y León. Hasta seis puestos en el podio entre las tres categorías tuvieron presencia de los clubes de la provincia.

Entre ellos hay que destacar el ‘triplete’ en TRB con el primer puesto de Lucas Fernández (CD Pobladura R.) por delante de Noel Castro (CD Moto Bierzo) y Saúl Guerrero (CD Pobladura R.). A las puertas se quedaban los también pilotos leoneses Christian López y Enzo Álvarez, ambos del CD Pobladura R.

En la general del campeonato Noel Castro figura en la primera posición con 112 puntos por delante de Christian López con 95 y Lucas Fernández también con 95.

La cuarta posición con 86 puntos es para Saúl Guerrero y la quinta con 67 para Enzo Álvarez con Marco Sal ocupando la sexta con 51 y Alejandro Sánchez la séptima con 27.

En cuanto a TRA Marín Pérez (CD Pobladura R.) era el mejor en Íscar con Carmen Guerrero (CD Moto Bierzo) ocupando la posición 49. La general está comandada por Marín con 101 puntos con Carmen con 98.

Y en TRC Marina Osorio (CD Pobladura R.) subía a lo más alto del podio con Carla Freile ocupando la quinta plaza, Carla Aguado la sexta y Amelia Álvarez la octava, todas ellas del CD Pobladura R. En la general Marina Osorio domina la clasificación con 95 puntos con Carla Aguado ocupando la segunda posición con 87. Carla Freile es cuarta con 73 y Amelia Álvarez la sexta con 67 puntos.

Es decir, con los tres líderes representando a los clubes de la provincia en una competición en la que está quedando patente la calidad de los jóvenes pilotos leoneses en un campeonato de formación como el Trial de Niñ@s de Castilla y León en la presente edición de 2025.