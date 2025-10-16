La Ponferradina necesita un triunfo para creer en sí misma

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva afronta pasado mañana su cuarto partido en casa con la confianza de que al fin logre sumar un triunfo ante su hinchada. Nuevo examen para Fernando Estévez, que no podrá contar con Sergio Benito, Vasco, Eneko Aguilar y que tiene la duda de Esquerdo. Vencer permitiría ver el futuro a corto plazo un poco más despejado, algo que aún no ha podido hacer. Previsiblemente subiría varios puestos en la clasificación, enlazaría dos victorias y se situaría en la zona media.

El Zamora CF había logrado 9 puntos en las 5 primeras jornadas, lo que le colocó en puesto de play off de ascenso. Sólo había recibido un gol. Sin embargo, en las últimas dos fechas ha caído 3-1 y 2-3 contra Tenerife y Real Avilés Industrial, lo que le ha colocado 8º con esa misma cantidad de puntos, 7 goles encajados y a tiro de piedra de la Deportiva. Cuenta en sus filas con los ex blanquiazules Markel Lozano, que la pasada temporada marcó con la Deportiva ante el Zamora CF en el Ruta de la Plata, y Pablo Clavería, que también el pasado curso logró uno de los tantos del 2-2 de El Toralín, que se dio a principios de noviembre del 2024 y puso en una situación muy incómoda a Javi Rey, pues era el 4º partido consecutivo sin ganar del cuadro berciano.

Hace muchos años que el Zamora CF no gana en Ponferrada, pero también hacía más de tres décadas que no lo lograba el Pontevedra, más de década y media que no lo conseguía el Deportivo Guadalajara, y más de dos que no lo hacía el Real Madrid Castilla. Sin embargo, todos ellos salieron victoriosos de El Toralín. El cuadro zamorano nunca ha ganado a la Ponferradina en El Bierzo en partido de la 3ª categoría del balompié nacional (2ª División B antes y 1ª Federación ahora). La última vez que lo logró fue en 3ª División en la temporada 1995-1996, aquélla en la que la formación berciana estuvo a punto de descender a Regional. 1-2 fue el resultado final el 17 de diciembre de 1995. Ramos marcó de penalti para el conjunto de Aníbal e Isidro y Róbert lo hicieron para el conjunto del desaparecido Eduardo 'Cacho' Endériz.

ÁRBITROS

Ekaitz Ikiñi García Arriola, natural de Arrigorriaga y perteneciente al Comité Vasco, dirige el partido de pasado mañana en El Toralín. Debuta en 1ª Federación y nunca antes ha pitado un encuentro de la Deportiva. Por cierto, Iragartze Fernández Esesumaga, que el pasado sábado fue juez de línea en el CF Talavera de la Reina-Deportiva, lo fue también esta semana en el choque de Copa de Europa Femenina entre Valerenga y Wolfsburgo.

La última victoria del Zamora CF ante la Deportiva en Ponferrada data de la temporada 1995-1996, cuando venció 1-2 en Fuentesnuevas