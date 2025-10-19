Jorge Blanco y Blanca Fernández reinan en los 10 K

Jorge Blanco y Blanca Fernández cumplieron con los pronósticos y se impusieron en los 10 Kilómetros Hyundai León Cuna del Parlamentarismo.

Ambos lo hicieron con solvencia en una prueba en la que a pesar de la lluvia se dieron cita entre la carrera absoluta y las dos de menor distancia 4.000 participantes.

Entonces Jorge dejó patente desde la salida su condición de favorito marcando un ritmo que nadie pudo seguir. Solo Kevin Viñuela intentó aguantar el paso aunque poco a poco fue cediendo segundos respecto al pupilo de José Enrique Villacorta.

Podio femenino de los 10KÁngelopez

Por detrás, Pablo Ibáñez se situaba tercero con varios segundos de renta respecto a un pequeño grupo de atletas.

Al paso por el kilómetro 5 la diferencia de Jorge respecto a Kevin era ya notable lo que le permitió apuntalar su reto de subir a lo más alto del podio e incluso luchar hasta el final por batir el récord que ostenta su amigo Roberto Alaiz.

Los últimos cientos de metros con el piso algo mojado impidieron que Jorge batiera el récord de la prueba aunque su marca fue notable incluso mejor que la firmada en anteriores presencias.

Jorge paraba el crono en 30:05 aventajando en 1:40 a Kevin Viñuela mientras que Pablo Ibáñez ocupaba la tercera posición dejándose 1:52 respecto al ganador en la línea de meta.

Respecto a la prueba femenina, Blanca Fernández ratificaba su condición de favorita para hacerse con la victoria, en este caso la cuarta en su palmarés de la prueba leonesa.

Eso sí iba a tener una dura oposición en Esther Ramos con la que mantuvo una dura puja a lo largo de toda la prueba.

En el tramo final Blanca hacía valer su calidad para presentarse en solitario en la línea de meta con un tiempo de 36.26 que le otorgaba el poker de victorias en los 10 km de León mientras que Esther Ramos se hacía con la segunda plaza.

A casi dos minutos cruzaba la línea de meta Loreto Pacho completando el cuadro de honor.

Por lo que respecta a la Peque León de dos kilómetros, la primera en disputarse, el triunfo en categoría masculina era para Daniel Portas por delante de Daniel Sierra y Marcos García.

En la categoría femenina, Claudia Santamarta era la vencedora secundada en el cuadro de honor por Gabriela Barack y Sofía Álvarez.

Y en la carrera popular también de dos kilómetros el triunfo en la categoría masculina era para Deivis José Materano por delante de Jorge Sánchez y Leo Calzón.

Y en la femenina vencía Carla González completando el podio Irma Pérez y Elisa Flórez