Sin premio para el Mansillés

FÚTBOL | 3ª FEDERACIÓN. El Tordesillas impone su poderío en las dos áreas para llevarse el triunfo ante un equipo leonés inofensivo

El Tordesillas vence con claridad al Mansillés.

Redacción
AT. TORDESILLAS 2

Eder, Dieguito (Revu, min 83), Joan, Manja, Abraham, Conejo, Fer, Chirola (Miguel Hernández, min 62), Escu (Sana, min 72), Emi (Miguel Velázquez, min 72), Chatún (Dani Diez, min 83).

AT. MANSILLÉS 0

Álex, Asier, Nacho, Pani, Matos, Farago, Florin, Del Valle, Pau, Jairo, Mario.

Goles: 1-0, min 10: Chatún; 2-0, min 53: Chatún. Árbitro: Laín Pérez (Colegio castellano y leonés). Tarjetas amarillas a Manja, Escu, Emi; Florín y Javi. Incidencias: Las Salinas.

El Mansillés regresó de vacío de su visita a Tordesillas (2-0), en un duelo que enfrentaba a dos equipos que por su posición en la tabla clasificatoria se disputaban entrar en los puestos que dan derecho a la disputa del play off de ascenso. No pudo, sin embargo, el conjunto leonés imponerse a uno de sus rivales directos y cayó ante un Atlético Tordesillas mucho más vertical que encontró en su artillero Chatún el arma necesaria para derrotar a los visitantes.

Tras unos minutos de tanteo por ambas partes se adelantaron pronto los locales. Tras un robo de balón, Chirola se interna y centra al segundo palo para que Chatún realice un remate inapelable y ponga en ventaja a los vallisoletanos. Después del gol la ocasiones se sucedieron. El Atlético Mansillés perdió el sitio en el campo y dejaba demasiados espacios a un equipo local lanzado que tenía la pelota.

