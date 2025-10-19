Gesto indisciplinario de Yayo

Yayo González, traspasado a la Cultural en agosto por parte del Real Oviedo, aunque la entidad carbayona se guarda unas variables que permitirían el regreso del canterano oviedista al club azul, no aceptó de buen talante no jugar ni un solo minuto frente al Real Zaragoza (0-5). No realizó la activación física después del encuentro, obligatoria para los futbolistas que han participado pocos minutos o nada durante los partidos, y también se encaró con el director deportivo, José Manzanera, al final del encuentro en el Ibercaja Estadio.

Yayo ha participado en 4 de los 10 partidos disputados, con un total de 66 minutos: Sporting (17 minutos), Leganés (14 minutos), Racing de Santander (18 minutos) y Valladolid (17 minutos).