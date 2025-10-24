Lo mejor para la Ponferradina fue el resultado

Publicado por F. Rodríguez Mérida Creado: Actualizado:

La Ponferradina no pudo conseguir la tercera victoria consecutiva, y se tuvo que conformar con un empate ante un Mérida (0-0) que mereció más. Los extremeños dispusieron de las mejores ocasiones -con un balón al palo- e incluso marcaron un gol que fue anulado por el colegiado. No fue un buen partido de los hombres de Fernando Estévez, que tuvieron que multiplicarse en defensa para evitar males mayores. Además, la buena actuación de Ángel Jiménez, sobre todo en la segunda mitad, fue determinante para que el marcador inicial no se moviera.

La Ponferradina afrontó los primeros minutos sin excesivos complejos, presionando muy arriba la salida de balón de su rival. Mientras, su rival emeritense apostaba por un juego con más precauciones defensivas. El primer disparo del partido lo protagonizó Diego Moreno, pero su remate se fue muy alto tras una falta colgada al área.

Poco a poco, el Mérida se sacudió su nerviosismo y falta de ambición y se fue arriba. A los ocho minutos, llegó el primer susto en las filas bercianas. Álvaro García rompió la defensa que acabó con un disparo a la red de la portería de Ángel Jiménez, aunque su acción ya estaba anulada por el colegiado por fuera de juego. La réplica llegó a los doce minutos, una gran acción de Diego Moreno por la banda derecha acabó con un centro que no encontró rematador. El duelo se animó. Álvaro, a los trece minutos, chutó en el interior del área en un rápido contragolpe, pero el balón se marchó fuera ajustado al palo largo.

El juego ofensivo de los hombres de Fernando Estévez se limitaba a acciones por la banda derecha donde Diego Moreno se esforzaba para generar opciones de gol. Por el contrario, Álvaro García, uno de los más activos en ataque de su equipo, volvió a poner en jaque la defensa rojinegra. Estuvo muy cerca de abrir el marcador a los veintitrés minutos tras un centro de Carlos Doncel. David Andújar estuvo muy atento. En el minuto 29, un remate de Pau Ferrer, tras un lanzamiento de falta de Andoni López, se marchó por encima de la portería extremeña.

A la media hora, la Ponferradina apenas había generado peligro en la portería de Csenterics. Todo lo contrario que su rival. Los de Fran Beltrán apretaron el acelerador en busca de su primer gol el último cuarto de hora. Estuvo a punto de conseguirlo Benny Dibrani. Se cumplía el minuto 33 cuando un saque de esquina acabó con un rechace defensivo, el balón fue a la frontal del área donde apareció el mediocentro para engatillar un tremendo disparo que fue directamente al travesaño. Los dedos de Ángel Jiménez desviaron lo justo. Se le acumulaba el trabajo a la defensa de la Ponfe y también al árbitro, que empezó a enseñar amarillas a los dos equipos. Y es que el partido se endureció.

Aún hubo tiempo para un remate de cabeza, en el interior del área, de Gaizka Martínez tras un lanzamiento de falta de Chiqui. Ángel Jiménez detuvo el balón sin problemas. El marcador no se movió al término de la primera parte.

Tras el paso por los vestuarios, el Mérida saltó al terreno de juego a por todas. A los dos minutos, Ángel Jiménez salvó el primer tanto de la noche. Una gran jugada de Carlos Doncel acabó con un centro al segundo palo donde se encontraba Eudald Vergés. El lateral remató a bocajarro, aunque se encontró con una extraordinaria intervención del meta del equipo berciano. El portero visitante volvió a ser protagonista, poco después, en un remate de Chiqui al interior del área que rechazó el guardameta con su cuerpo. Ángel Jiménez estaba siendo el héroe de su equipo.

Los rojinegros apenas daban muestras de poder reaccionar al mejor juego de su rival. Se atascó por completo ofensivamente y centró sus esfuerzos en no encajar goles. Y a los 57 minutos llegó el jarro de agua fría después de que el Mérida dispusiera de varias ocasiones. Benny Dibrani superó con mucha solvencia la media salida de Ángel Jiménez para batirle con una perfecta parábola. Sin embargo, el colegiado, tras consultar el VAR, anuló el tanto por fuera de juego. Se mantenía el 0-0.

Fernando Estévez puso pólvora en el campo para cambiar la dinámica al partido moviendo el banquillo. En el minuto 67, un error de Ángel Jiménez casi lo aprovechó Álvaro García. La respuesta de los bercianos fue un disparo de Cortés dese lejos que pasó muy ajustado al palo de Csenterics. El enfrentamiento ganó en calidad e interés.

En los últimos instantes del partido, el Mérida se volcó ante la portería de su rival, pero la defensa berciana evitó cualquier sobresalto hasta el final del partido. Empate sin goles y un punto para cada equipo.