La Cultural no tiene pegada y sigue sin ganar en su Reino

La Cultural sigue sin conocer la victoria en su Reino y cayó por 0-1 ante la AD Ceuta, en un encuentro que sentenció Rubén Díez al transformar un penalti cometido por Thiago Ojeda sobre Konrad en el minuto 12 de partido. El equipo leonés, pese a poner a todo su arsenal ofensivo sobre el campo, fue incapaz de batir la portería del guardameta exculturalista Guille Vallejo en el resto del choque. Ocasiones culturalistas existieron, pero sin la pegada necesaria. A partir de la sustitución de Rubén Sobrino, los de Ziganda perdieron el punch arriba, que habían demostrado con su presencia. Sobrino, hoy por hoy es un jugador insustituible en el cuadro blanco.

El Cuco Ziganda dio continuidad a su once para acometer el encuentro frente a la AD Ceuta, con el afán de obrar su primer triunfo en casa desde su vuelta a Segunda División. Apostó de nuevo por un once compuesto por Edgar Badía en portería; Matia Barzic y Rodri Suárez como pareja de marcadores centrales. Los laterales Iván Calero y Roger Hinojo cerraron la retaguardia. Luis Chacón, Thiago Ojeda, Bicho, Selu Diallo y Ruben Sobrino poblaron la medular. Arriba Manu Justo se pegó contra todos en busca del gol.

La misma alineación que en la goleada en el Ibercaja Estadio ante el Real Zaragoza en su último encuentro (0-5).

La primera estuvo parte marcada por la iniciativa y el dominio de la Cultural, que a través de la verticalidad y asociación desde el primer minuto mantuvo la intensidad que pidió Ziganda, pero un penalti cometido por Thiago Ojeda sobre Konrad cambió el rumbo del encuentro en el minuto 12 de partido.

Tras el gol, los de Ziganda respondieron con llegadas claras, como un disparo de Chacón al larguero y dos grandes intervenciones de Guille Vallejo evitaron el empate. El tramo final del primer acto fue intenso, con imprecisiones y mucho desgaste físico por parte de los dos equipos.

Tras el paso por vestuarios, los de casa mantuvieron el ritmo de partido, con llegadas continuas, pero sin acertar a meterla en la portería de Guille Vallejo. Mientras, el Ceuta se fajó en defensa sin permitir ni una sola concesión, para tratar de sorprender a la contra con el segundo tanto, que estuvo a punto de producirse con un remate de Marcos.

La Cultural, muy espesa arriba con Lucas Ribeiro y Paco Cortés en los extremos, además del rumano Paraschiv y Collado en punta, no fue capaz de empatar un partido que vuelve a lastrar al conjunto culturalista en el Reino de León, en el que no conoce todavía lo que es ganar,