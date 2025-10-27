«La Copa del Rey es un premio para el Atlético Astorga y debemos sacarle el mejor partido»

El Atlético Astorga se ha ganado con un notable prestigio sobre el terreno de juego. Con victorias, ascenso y alegrías para su afición. En el plano deportivo y también en la gestión que de la mano de su presidente Manuel Ortiz, un hombre de fútbol, y su equipo directivo, han dotado a la entidad de una envidiable salud y asentado las bases de futuro. El más reciente será este miércoles en la Copa del Rey el Mirandés (20.00 horas, La Eragudina), un partido con el que equipo y afición tratarán de reforzar el ánimo tras unos primeros e históricos pasos ne la Segunda RFEF que no están premiando como se merece a los maragatos.

—Llega la Copa. Un torneo del que el Atlético Astorga guarda muy buen recuerdo... y de forma muy reciente

—Para nosotros la Copa, y también para la afición y la ciudad, es un premio, el resultado a un trabajo bien hecho en la Liga. Es una competición que nos aporta visibilidad en el plano deportivo y que para los jugadores es un aliciente. Somos conscientes que la prioridad es la Liga, pero que la Copa supone también un momento de ilusión.

—Hace dos temporadas incluso con la visita del Sevilla, al que se le plantó cara, sirvió para sanear las cuentas.

—Desde que llegamos a la directiva fuimos conscientes que el futuro del Atlético Astorga pasaba por ser serios y consecuentes con nuestras posibilidades. Que lo deportivo siempre va ligado a lo económico y que gozar de buena salud en este segundo apartado es esencial para poder disfrutar del primero. Con la Copa pudimos eliminar la deuda y eso ha sido muy importante para poder sentar las bases del futuro. Que ojalá también sea bueno en lo deportivo.

—Esta temporada además de la Copa el Atlético Astorga está disfrutando de una categoría que es nueva para él. Las cosas no están saliendo a nivel de resultados a pesar de que se ha hecho méritos para estar mejor.

—Todos debemos ser conscientes que la nueva categoría ha sido un premio para nuestros merecimientos. Pero también que nos exige mucho más. entre otras cosas en el plano económico. Nosotros nos estamos midiendo a gran parte de los rivales que tienen presupuestos mucho más elevados, incluso hasta seis o más veces que nosotros. Nuestro presupuesto es de 400.000 euros y porque es el mínimo que exige la Federación y que supone un esfuerzo extra para este club. Sabemos qu la permanencia es nuestro reto y que va a estar muy cara. En cierta medida porque es incomprensible que en una competición como es esta casi una tercera parte de los equipos que la componen descenderán al final de curso (cinco más uno de los peores sextos por la parte baja). El compromiso de todos es el máximo y lo vamos a intentar hasta el final. Pero aunque se diga que en el fútbol lo que cuenta es el balón y meterlo en la portería contraria también, en un torneo de la regularidad como este, influye mucho si cuentan con una economía que te permita disponer de mayor o menor potencial deportivo. La afición tiene que darse cuenta de eso y por eso le pedimos que baje al campo a disfrutar y animarnos como lo está haciendo ahora y que sepa que dentro de nuestras posibilidades vamos a darlo todo en el campo y también por parte de la directiva.

—Lo que sí está claro es que el Atlético Astorga se ha convertido en un club atractivo.

—dejando a un lado a la Cultural y a la Deportiva considero que el Atlético Astorga se ha ganado el derecho a ser un club al que los jugadores ven como un posible destino. Lo que sí tenemos claro es que a nosotros también nos gustaría contar con los mejores jugadores posibles, pero siempre teniendo en cuenta que la economía marca la pauta y no podemos tirar la casa por la ventana.

—Dejando a un lado la Liga, este miércoles llega el Mirandés, un rival de Segunda División que también está luchando por salir de la zona de descenso tras una pasada Liga en la que luchó por ascender a Primera.

—Ante todo hay que ser conscientes que es un club que milita en el fútbol profesional. En dos categorías por encima de la nuestra. Y eso sin duda los convierte en favoritos. Pero nosotros no descartamos nada. En La Eragudina y ante nuestra afición el Astorga es capaz de protagonizar una sorpresa agradable.

—¿Se puede repetir lo de hace dos campañas?

—Ojalá. Aquella vez eliminamos al Andorra de Segunda División y luego tuteamos a todo un Sevilla. Para nosotros igualarlo sería maravilloso. Pero si no puede ser me quedo con intentarlo y que la afición y la ciudad, además de los jugadores, disfruten de un día tan especial.