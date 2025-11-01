El Real Madrid no se fía del Valencia

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

No hay un rival al que Vinicius le haya marcado más goles que al Valencia, nueve en trece partidos, ni tampoco un adversario que haya prendido la cortísima mecha del extremo con tanta virulencia como el conjunto del murciélago, con el que ha librado enfrentamientos que han dado la vuelta al mundo como aquel celebrado hace dos años y medio en Mestalla cuyos ecos llegaron incluso hasta la cumbre del G7.

Allí, en Hiroshima, fue donde el presidente brasileño Lula da Silva salió a la palestra para solidarizarse con su compatriota tras la vejación racista de la que fue objeto en la ciudad del Turia.

Aquella tarde, el fluminense se encaró con la grada y acabó siendo expulsado por un rifirrafe con Hugo Duro. Este sábado (21.00 horas, Movistar LaLiga), el ‘7’ volverá a verse las caras con el cuadro ché y lo hará, de nuevo, situado en el ojo del huracán, aunque por una cuestión de distinta naturaleza.

El estallido de cólera que protagonizó Vinicius cuando fue sustituido en el clásico disputado el pasado domingo marca la previa del choque que medirá al reforzado líder de Primera División con un Valencia situado en puestos de descenso, que solo ha cosechado dos puntos lejos de Mestalla y que será testigo privilegiado del plebiscito al que se someterá en el Santiago Bernabéu la más volcánica de las estrellas que tiene el Real Madrid un día después de que Xabi Alonso diese por zanjado el desencuentro entre ambos y restase importancia al hecho de que el futbolista obviase el nombre del preparador vasco en la pública petición de perdón que hizo a su club, compañeros y presidente. El golpe de autoridad que dio en el Clásico ha servido para reafirmar a un equipo que suma 27 puntos de 30 posibles en Liga y ha ganado doce de los trece partidos que ha disputado entre todas las competiciones, dispone de un ‘killer’ prácticamente incontenible que ayer viernes recibió la Bota de Oro por una soberbia campaña que va camino de superar con creces en el presente curso y parece estar recuperando la mejor versión de Bellingham, pero que no puede bajar la guardia.