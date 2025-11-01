Lucas Ribeiro celebra con la afición culturalista el gol de la primera victoria en el estadio Reino de León.ÁNGELOPEZ

Un golazo del brasileño Lucas Ribeiro en los minutos finales del encuentro dio a la Cultural la primera victoria en el Reino de León (3-2) ante un Mirandés que había igualado hasta en dos ocasiones y que fue castigado justo cuando perseguía el tanto de la victoria.

En el toma y daca inicial, sin dominador claro fue el equipo local el que disfrutó de la primera ocasión clara en un balón filtrado por Selu Diallo para Manu Justo que se plantó ante Nikic, pero estrelló su remate en la cara del montenegrino, que mostró su seguridad en un remate de cabeza demasiado blando instantes después de Sobrino a envío de Hinojo.

El dominio seguía siendo leonés con un rival timorato, ordenado, pero que se limitaba a estar cerrado dejando la iniciativa, con escasa profundidad de una Cultural que encontró el premio a su posesión y al dominio de balón.

Lo hizo en una transición propiciada por Sobrino que encontró la cabalgada de Diallo, quien dejó en la frontal a Luis Chacón, para que el gallego colocara el balón fuera del alcance del guardameta jabato. Fue el 1-0.

Poco cambió el escenario del encuentro hasta que el Mirandés obtuvo premio del balón parado con un lanzamiento de falta de Álex Cardero que encontró la cabeza de Carlos Fernández, para firmar su cuarto tanto de la temporada aprovechando el error en la marca porque saltó con el delantero, Rubén Sobrino, al que superó para poner la igualada con un testarazo al balón, que entró en las mallas de Badía.

De nuevo desde la estrategia llegó el peligro visitante tras el paso por vestuarios, con un saque de esquina de Cardero que buscó y encontró en el segundo palo a Bauzà para rematar de cabeza a placer y sacar Rodri Suárez en línea de gol.

El gol asustó durante unos minutos al equipo de Ziganda que, sin embargo, pronto volvió a retomar el mando y en una triangulación en banda con taconazo de Manu Justo a Iván Calero, la penetración del lateral madrileño dejó el balón a Pibe para que el hispano-argentino colocara el remate pegado al palo para el 2-1.

Poco le duró la alegría a los locales que, en otro regalo defensivo, permitieran que llegara con todo a su favor Carlos Fernández para cabecear en el punto de penalti entre los dos centrales el buen envío de Tamarit.

El equipo de Fran Justo, una vez ganada la confianza, se creció ante una Cultural cansada y pudo desequilibrar el choque, primero con un gol anulado a Eto'o por fuera de juego y después con un remate envenenado de Aarón Martín rechazado por Badía.

Todo parecía de cara para los visitantes, pero entonces apareció la magia del brasileño Lucas Ribeiro, quien colocó una rosca fuera del alcance de Nikic y llevó la algarabía a las gradas, con el Reino de León patas arriba con el golazo del atacante brasileño.

Lucas Ribeiro ya dio así muestras de su enorme calidad con su gol de presentación como culturalista para dar el primer triunfo al equipo leonés en su Reino.