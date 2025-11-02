El Bembibre vence a Las Rozas y se acerca a la Copa

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Bembibre H.C va como un tiro y lo demuestra el haber logrado algo inédito en su andadura en la mejor liga del mundo, la OK Liga Iberdrola. Cuarta victoria consecutiva en la quinta jornada de la competición contra un rocoso conjunto roceño, que plantó cara su derrota pero que sucumbió a la pegada de las Águilas, que vencieron por un claro 1-4. Se adelantó el conjunto anfitrión con un gol de Santochirico a los tres minutos y medio, que alumbró esperanzas a su equipo pero si algo tiene este año el Bembibre H.C es juego y versatilidad. A mediados de la primera parte, Txell Gimeno aprovechó una falta directa marcando el gol del empate. Con mucha creación de las Águilas pero que en la primera mitad, tuvieron un acierto en las finalizaciones bastante escaso. Ante este escenario de empate a un gol se llegó al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, las de Don Carlos Figueroa apaciguaron la animosidad rival, cercenando sus contraataques y pasando a dominar el encuentro con la línea de juego mostrada hasta entonces, creación y dominio para encontrar al final el premio a su juego. Txell Gimeno que lleva un estado dulce de cara al gol, marcó el segundo de su cuenta y del equipo, poniendo al Bembibre por delante en el electrónico del Colegio Vírgen de Europa, con asistencia de seguidores bercianos en las gradas. En poco más de treinta segundos, Bea Várzeas primero y Carla Castro después, sentenciaron el encuentro con dos goles. Antes los dos equipos fallaron sendas faltas directas.