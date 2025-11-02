Álvaro Choco da oxígeno al Júpiter

Publicado por Agencias Miranda De Ebro Creado: Actualizado:

Un gol de Álvaro Choco antes del descanso (0-1) y mucho trabajo colectivo posterior para conservar la mínima renta dieron al Júpiter Leonés un triunfo muy importante en su visita al Mirandés B. Los tres puntos sumados por los de Sergio Díez 'Pallide' en este duelo de filiales tienen un doble efecto positivo, ya que por un lado les permiten reencontrarse con la victoria tras haber encadenado tres derrotas consecutivas, y por el otro salen de la zona de descenso, de la que ahora se sitúan dos puntos por encima.

Fue un partido muy disputado en todo momento y también muy tarjetero, con hasta catorce cartulinas amarillas mostradas por el árbitro en su intento de mantener el duelo bajo control. Superados los minutos de tanteo entre ambos equipos, fueron los locales los primeros que trataron de instalarse en la parcela contraria para mandar a través de la posesión, pero el buen quehacer defensivo y en la presión de los leoneses les dificultó mucho poder llevar a cabo sus intenciones.

Con el paso de los minutos el partido fue girando en cuanto a la iniciativa. Los leoneses fueron encontrando la manera de tener más el balón y acercarse al área burgalesa, aunque sin clarividencia en el último pase para crear la ocasión. Hasta que todo fue distinto en el minuto 37, cuando Álvaro Choco recibió en buena posición en el área y resolvió con un certero remate que dejó en estéril la estirada de Ale Gorrín.

