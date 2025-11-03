El efecto Ziganda se traduce en orden táctico y más puntos, según VARDiario

La llegada al banquillo de la Cultural del entrenador Cuco Ziganda, de la que se cumple poco más de un mes, se ha traducido en una notable mejoría en la cosecha de puntos y también en el orden táctico en el juego del equipo leonés, según se desprende en la tertulia 'El VARDiario de León' con la intervención de Óscar Díez, Juan Simón, José Antonio Pérez y Raúl Castro, con la moderación de Ángel Fraguas.

Con Llona, el balance en sus seis jornadas al frente del equipo fue de cuatro puntos, con una victoria ante el Racing de Santander (2-4), y la igualada en el Reino de León frente al CD Leganés (0-0). Sufrió cuatro derrotas: Burgos CF (5-1), UD Almería (0-1), Sporting de Gijón (1-0) y CD Castellón (1-3), que provocó su destitución.

Ziganda, por su parte, ha logrado diez puntos (se encuentra fuera de los puestos de descenso), con dos triunfos a domicilio, en Valladolid (0-1) y sobre el colista Real Zaragoza (0-5), además del cosechado en la última jornada, estrenándose como local, 3-2 frente al CD Mirandés, además del empate casero ante el Albacete (0-0). Con el navarro la Cultural cayó ante el Córdoba (1-0) y AD Ceuta (0-1).