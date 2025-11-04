Diario de León

El Atlético de madrid sufre más de lo deseado para hacerse con la victoria (3-1)

Julián Álvarez celebra su gol que abría la cuenta para el Atlético.

Julián Álvarez celebra su gol que abría la cuenta para el Atlético.JUANJO MARTÍN

Iñaki Dufour
Madrid

ATLÉTICO DE MADRID 3

Oblak; Molina, Le Normand (Giménez, min 26), Hancko, Ruggeri; Giuliano (Llorente, min 88), Barrios, Koke (Almada, min 61), Baena (Gallagher, min 61); Griezmann (Sorloth, min 61) y Julián Alvarez.

UNION SAINT-GILLOISE 1

Scherpen; Khalaili (Patris, min 85), Mac Allister, Burgess, Sykes, Niang; Schoofs (Promise David, min 60), Van De Perre (Rasmussen, min 74), Zorgane; Ait El Hadj (Boufal, min 74), Kevin Rodríguez (Giger, min 74).

Goles: 1-0, min 38: Julián Alvarez; 2-0, min 73: Gallagher; 2-1, min 79: Sykes; 3-1, min 95: Llorente. Árbitro: Espen Eskas (Noruega). Amonestó con amarilla al local Molina y a los visitantes Van de Perre y Niang. Incidencias: Partido disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante 59.347 espectadores.

Exigido siempre por el Union Saint-Gilloise y amenazado por el 2-1 en el último tramo, el Atlético de Madrid solo sintió suya la victoria con el 3-1 justo antes del pitido final del árbitro, entre sustos, inseguridades y la alerta general, ganador por la determinación de Giuliano Simeone, la visión de Pablo Barrios y los goles de Julián Álvarez, Conor Gallagher y Marcos Llorente (3-1). Un triunfo importante y necesario para los de Simeone frente a un enemigo que dio más problemas de los esperados en un primer momento.

No espabiló del todo el Atlético de Madrid con el 1-0 creado en el minuto 38 por Giuliano y rematado por 'La Araña', que falló después el 3-1 en los instantes finales, ni fue capaz de cerrar de todo con el 2-0 de Conor Gallagher, con un certero derechazo a la escuadra ya en el 77.

De nuevo, vivió al filo del empate hasta el final, por el 2-1 de Sykes, entre las dudas, entre la vorágine, resuelta en el tiempo añadido por el 3-1 de Marcos Llorente.

