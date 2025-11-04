El Atlético de madrid sufre más de lo deseado para hacerse con la victoria (3-1)

Publicado por Iñaki Dufour Madrid Creado: Actualizado:

ATLÉTICO DE MADRID 3

Oblak; Molina, Le Normand (Giménez, min 26), Hancko, Ruggeri; Giuliano (Llorente, min 88), Barrios, Koke (Almada, min 61), Baena (Gallagher, min 61); Griezmann (Sorloth, min 61) y Julián Alvarez.

UNION SAINT-GILLOISE 1

Scherpen; Khalaili (Patris, min 85), Mac Allister, Burgess, Sykes, Niang; Schoofs (Promise David, min 60), Van De Perre (Rasmussen, min 74), Zorgane; Ait El Hadj (Boufal, min 74), Kevin Rodríguez (Giger, min 74).

Goles: 1-0, min 38: Julián Alvarez; 2-0, min 73: Gallagher; 2-1, min 79: Sykes; 3-1, min 95: Llorente. Árbitro: Espen Eskas (Noruega). Amonestó con amarilla al local Molina y a los visitantes Van de Perre y Niang. Incidencias: Partido disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante 59.347 espectadores.

Exigido siempre por el Union Saint-Gilloise y amenazado por el 2-1 en el último tramo, el Atlético de Madrid solo sintió suya la victoria con el 3-1 justo antes del pitido final del árbitro, entre sustos, inseguridades y la alerta general, ganador por la determinación de Giuliano Simeone, la visión de Pablo Barrios y los goles de Julián Álvarez, Conor Gallagher y Marcos Llorente (3-1). Un triunfo importante y necesario para los de Simeone frente a un enemigo que dio más problemas de los esperados en un primer momento.

No espabiló del todo el Atlético de Madrid con el 1-0 creado en el minuto 38 por Giuliano y rematado por 'La Araña', que falló después el 3-1 en los instantes finales, ni fue capaz de cerrar de todo con el 2-0 de Conor Gallagher, con un certero derechazo a la escuadra ya en el 77.

De nuevo, vivió al filo del empate hasta el final, por el 2-1 de Sykes, entre las dudas, entre la vorágine, resuelta en el tiempo añadido por el 3-1 de Marcos Llorente.