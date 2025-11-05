León marca el paso del Autonómico

Cinco triunfos y 16 podios jalonaron la sobresaliente actuación de los pilotos leoneses en la últiam entrega del Autonómico de trial celebrada en Pobladura de las Regueras.

En una jornada de claro protagonismo leonés en la categoría TR1 Sergio González (Cd Moto Bierzo) se hacía con la victoria por delante de Lucas Rodríguez (CD Moto Nava) y Adrián González (CD Pobladura R.).

En TR2, la única categoría que no tuvo a un vencedor de la provincia, el segundo puesto tenía como destinatario a Javier Fernández (CD Moto Nava). Su compañero Ismael Fernández acababa en la quinta posición.

En TR3 triplete leonés en el podio con Unai Oviedo y Manuel Panizo, ambos del CD Pobladura R., ocupando las dos primeras posiciones mientras que el tercer peldaño del cuadro de honor iba a parar a manos a Samuel Macías (CD Moto Bierzo). También destacaron Daniel González (CD Pobladura R.), Maikel Gómez (Cd Moto Bierzo), Samuel Balboa y Senen Arias (CD Pobladura R.) y Pablo Torre y Ismael Mallo (CD Moto Nava) para completar el top-10.

En TR4 Saúl Barrero (CD Pobladura R.) era el más solvente por delante de Roberto García (CD Moto Nava) y Jairo Cao (CD Moto Bierzo). Su compañero de club, Jorge Fernández, acababa cuarto y David Carballo sexto. Héctor González y Bruno Rubio, ambos del CD Moto Nava, fueron séptimo y noveno.

En TR5 el CD Pobladura R. copó los cuatro primeros puestos con José María Arce, Marc Canedo, Saúl García y Marín Pérez. Andrea Canedo y Carmen Guerrero, del CD Moto Bierzo, fueron quinta y sexta mientras que Enzo Álvarez y Christian López, del CD Pobladura R., séptimo y octavo. Y en TR5A Andrés Canedo y David López, ambos del CD Pobladura R., fueron primero y segundo mientras que la tercera posición iba a parar a Domingo Fernández (Cd Moto Bierzo). Su compañero Javier Canedo era cuarto y Luis Álvarez (CD Pobladura R.), quinto.