El Barakaldo CF pone en jaque el récord

Ángel Jiménez podría superar este domingo el récord de imbatibilidad de un portero deportivista en 1ª Federación, que lo ostenta Andrés Prieto con 424 minutos. Son los que transcurrieron desde el minuto 11 de la jornada 10 de la Liga 2023-2024, cuando la Cultural hizo su 2º gol en El Toralín, hasta que en el minuto 75 de la 14ª fecha marcó Cubillas para darle al Tarazona el triunfo también en el municipal ponferradino. Ángel solo ha recibido un gol en esta Liga. Se lo metió el Pontevedra en el minuto 63 del duelo de la jornada 2. Acumuló 27 minutos sin encajar, luego no jugó durante un mes y desde el regreso al arco no ha sido batido en Liga, sumando otros 360 minutos para un total de 387. Si en Lasesarre llega al minuto 38 sin recibir gol, batiría la marca de su compañero. En cuanto al equipo, lleva 365 minutos sin encajar un tanto, el tiempo que ha pasado desde que el Real Madrid Castilla hizo el 2-3 en El Toralín (minuto 85). Por tanto, necesita llegar al minuto 60 sin encajar para superar la mejor marca propia en la categoría.

ENTRENAMIENTO Y CONFERENCIA

Fede San Emeterio entrenó ayer con normalidad y tras cumplir un partido de sanción, estará disponible para Barakaldo. David Andújar compareció ayer ante la prensa y dijo esto sobre el próximo partido: «Va a ser un partido muy difícil. Es un equipo muy físico, muy intenso en los duelos, y en las segundas jugadas tenemos que estar al 200%. Pero llegamos con confianza y sabemos que no podemos relajarnos, si queremos tener opciones».

EL RIVAL

Imanol de la Sota no podrá contar para el partido ni con Iván Castillo ni con Javier Vicario. Ambos están lesionados. Recupera para el centro del campo a una pieza clave como Unai Naveira, que cumplió un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.