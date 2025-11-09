Peña Real Madrid Cultural Leonesa: una historia de 71 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Peña Real Madrid Cultural Leonesa inició este sábado su octava década de creación con la conmemoración de su 71 aniversario, en el que rindió homenaje al directivo de la misma Virgilio García Álvarez «El Comandante» por el trabajo realizado de forma desinteresada en todos estos años como destacó Joaquín Fidalgo, presidente de la peña, en su alocución, también corroborado por José Luis Peinado, representante de la entidad merengue en los actos.

Joaquín Fidalgo, que lleva 44 años como máximo responsable, visiblemente emocionado agradeció la presencia de todos los asistentes a la comida de confraternización celebrada en las instalaciones del Olímpico de León así como el apoyo recibido los peñistas y aficionados madridistas de todos los puntos de España en el triste lance vivido hace escasas fechas por el fallecimiento de su esposa.

Los actos comenzaron con una misa en memoria de los socios fallecidos, continuando con un cóctel de bienvenida como paso previo a la comida celebrada a la que asistieron representantes de la Peña Madridista de Guardo, Peña Madridista de Palencia, Peña Madridista de Paredes de Nava, todas ellas de Palencia; Peña Madridista del Valle del Cas, Peña Madridista de San Sebastián de los Reyes, Peña Madridista La Saeta, Peña Madridista de Carabanchel, Peña Madridista Cheller, todas estas de Madrid; Peña Madridista Río Esgueva de Valladolid, Peña Madridista de Candás (Asturias), Peña Madridista de Aranda de Duero (Burgos), Peña Madridista de La Virgen del Camino, Peña Madridista de Astorga, Peña Madridista Coyantina, Peña Madridista de Boñar, Peña Madridista Paramesa, Peña Madridista de Trobajo del Camino y Peña Madridista de La Bañeza.