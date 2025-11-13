Un Reino de León ingobernable para aparcar

Fue la primera gran reforma que se ejecutó en el paso por ‘quirófano’ del Reino de León en este 2025 en el que la Cultural recuperaba el fútbol profesional y, sin embargo, el aparcamiento subterráneo del Reino de León continúa con la trapa bajada —y sin ninguna previsión de cambio a corto plazo— a pesar de que han transcurrido ya trece jornadas desde que arrancó la temporada y de que el proyecto se vendiera ante la comisión de la Liga como prioritario en una de las reuniones estivales que tuvieron con la directiva del club y el Ayuntamiento de la capital.

El caos automovilístico es una constante cada vez que los de Cuco Ziganda ejercen como locales. Lo era en Primera Federación muchos fines de semana y ahora, en Segunda, se ha multiplicado. El parking interior del estadio lleva años cerrado y en unas condiciones de deterioro notables. El pasado enero la junta de Gobierno Local adjudicaba por 1.229.999,99 euros las obras que habilitarían 679 plazas de aparcamiento soterrado en el estadio municipal y que permitirían la mejora de su entorno. Once meses después sigue sin dar servicio. Sí, las obras se han acometido —arrancaron en mayo— pero nadie sabe el porqué no se inauguran. Todos miran para otro lado.

Con el aparcamiento exterior no alcanza. Tampoco con el del Palacio de Deportes —situado a pocos metros del Reino— ni con las calles adyacentes. De hecho los seguidores culturalistas ocupan con sus coches parcelas sin construir en los alrededores a sabiendas de que pueden ser multados. Esas cerca de 700 nuevas plazas reformadas aliviarían —y mucho— el tráfico, pero vuelven a estar huérfanas de clientes como ha ocurrido prácticamente desde que se inauguró el estadio.

Al igual que la reforma del Palacio de Deportes, que se retrasó varios meses con respecto a su plan inicial, el acondicionado del Reino de León avanza a paso muy lento. No solo el aparcamiento. Las aceras que rodean al estadio se están arreglando desde hace semanas y en plena Liga. Nada se hizo en los meses de julio y agosto. La iluminación tampoco ha terminado de cambiarse del todo —sigue con focos fundidos— y los famosos asientos rojos —prometidos para finales de septiembre o principios de octubre— apenas se han empezado a sustituir la pasada semana y estarán todos listos el lunes.