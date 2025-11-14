Penúltima parada de España rumbo al Mundial 2026

Publicado por Óscar Bellot Tiflis Creado: Actualizado:

España acaricia con la yema de los dedos el pasaporte para el Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. Sería su 13ª presencia consecutiva en la fase final de una Copa del Mundo. No falta a la gran cita planetaria desde la que acogió Alemania en 1974 y casi nadie osa dudar a estas alturas de la película de que tampoco se le escapará esta vez un boleto que puede sellar este mismo sábado en Tiflis (18.00 horas, La1), ya sea de forma matemática o, más probablemente, de manera virtual.

Luis de la Fuente: «Me gustaría que esta generación fuera leyenda» Luis de la Fuente, seleccionador español, mostró su deseo de que la generación de jugadores que dirige, ya campeona de la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024, triunfe en el Mundial 2026. «Me gustaría que esta generación quedara en la mente de todos como logró la selección española de 2008 y 2010. Que fueran leyendas y hagan historia», aseguró

Las cuentas están claras. La Roja domina con 12 puntos tras firmar un expediente inmaculado en las cuatro primeras jornadas de su ruta clasificatoria. Cuatro victorias, quince goles a favor y ninguno en contra acreditan la tremenda superioridad de la que ha hecho gala la vigente campeona de Europa en un grupo en el que solo Turquía está siendo capaz de seguir su estela.

El combinado otomano contabiliza nueve unidades y se enfrenta también este sábado a Bulgaria, colista y desahuciada al igual que lo está Georgia. La victoria de los hombres de Montella sobre un rival al que ya despedazó el pasado mes a domicilio (1-6) se antoja un trámite que dilataría tres días lo que en cualquier caso sería una certidumbre casi absoluta en caso de que España se imponga en suelo caucásico, puesto que la diferencia de goles general, que es el primer criterio de desempate a igualdad de puntos, resulta muy favorable para La Roja (+15 en un caso y +3 en el otro). Con todo, la tropa de Luis de la Fuente no debe confiarse para evitar caer en una trampa.