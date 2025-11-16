Ziganda: «La defensa tiene que ser fiable, sólida y compacta»

El Cuco Ziganda destaca el juego del Málaga CF, al que calificó de «dinámico, con mucha energía, valentía y que juegan igual fuera que en casa», aunque les hayan faltado unos últimos minutos para no dejar escapar algunos puntos y sumar.

A continuación expone: «Tenemos ganas de darnos una alegría y también a la afición y lograr tres puntos que necesitamos». Además, recuerda la entidad de sus próximos rivales, después del Málaga, el Cádiz, Granada o Eibar: «Hace tres o cuatro años estaban en Primera y, aunque tengan urgencia, presión o necesidad de puntos y tengan mucha historia o masa social, nosotros también la tenemos y queremos ganar por más motivo al ser además en casa».

Lo que pretende recuperar es la solidez defensiva perdida en los dos últimos compromisos ante Mirandés (3-2) y Deportivo (3-0) al asegurar: «La defensa tiene que ser una garantía».