Dani Gordo y el Ademar León separan sus caminos

Dani Gordo no continuará siendo el entrenador del Abanca Ademar la próxima temporada. Después de tres temporadas al frente del club leonés en esta segunda etapa, el de Valladolid saldrá en busca de un nuevo reto el próximo mes de junio. "Le deseamos lo mejor y agradecemos el trabajo realizado hasta este momento", recogen en un comunicado.

Tal y como ya avanzó este periódico hace semanas, el Ademar se enfrenta a una posible desbandada en la 2026-2027 porque más de la mitad de la plantilla, incluído el propio Dani Gordo, terminan contrato. El máximo responsable del banquillo hasta la fecha no ha llegado a un acuerdo con la directiva para renovar su vinculación más allá de 2026 y cambiará de aires. Muchos le colocan en Burgos.

Resulta curioso que la noticia salte ahora, en pleno mes de noviembre y cuando todavía resta casi toda la temporada por disputarse. El deseo principal de Gordo era permanecer en el Abanca Ademar, pero no a cualquier precio ni tampoco con la incertidumbre de saber cuántos jugadores seguirán o no a sus órdenes. La directiva marca sus tiempos y una vez más no está por la labor de adelantarse a sus rivales a la hora de planificar su futuro a corto plazo.

También termina contrato su segundo, Luis Puertas, al que habrá que ver si el club le ofrece continuar e incluso hacerse con las riendas del banquillo. Se abre un casting importante para saber quién se convertirá en el siguiente inquilino. También suena Javier Fernández López 'Jabato' en incluso Quique Domínguez.

Gordo regresó al Ademar hace ahora tres temporadas como sustituto de Manolo Cadenas. Cogió a un equipo en caída libre y lo llevó a recuperar competición europea. Ha disputado una final de Copa del Rey y es el segundo año que se mete en la Liga Europea de Balonmano. En Liga está lejos de los puestos de cabeza ahora mismo.