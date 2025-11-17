España aspira a la perfección en Sevilla y Turquía a un milagro

Publicado por Óscar Bellot

España ya tiene el pasaporte listo para el Mundial del próximo año, a falta solo de estamparle el sello oficial este martes en Sevilla (20.45 horas La1), pero se exige mucho más. Tras superar las cinco primeras jornadas de la fase de clasificación con un balance inmaculado de cinco victorias, 19 goles a favor y ninguno en contra, el combinado que dirige Luis de la Fuente aspira a completar una faena perfecta en tierras hispalenses, digna de esas que en la Plaza de Toros de la Maestranza son más que suficientes para cortar las dos orejas y el rabo.

Para lograrlo deberá superar a Turquía, condenada a pasar por la repesca pese al triunfo que obtuvo el sábado sobre Bulgaria a menos que La Roja sufra una hecatombe de proporciones bíblicas frente a un rival al que despedazó en septiembre. Konya fue testigo entonces de un recital antológico por parte de la campeona de Europa que despejó su camino hacia la Copa del Mundo. Y es que pese a que el billete para el Mundial aún no es matemático, a nadie se le escapa que el duelo con Turquía es un trámite. Los hombres de Montella tendrían que vencer por siete goles de diferencia, todo un milagro que dado como está La Roja está a años luz de firmar Turquía. Con no perder frente a España estarían contentos.