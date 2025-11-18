Ribeiro saca a la Cultural Leonesa del descenso

La Cultural consigue un triunfo de valor frente al Málaga CF en su Reino con un gol de Lucas Ribeiro (1-0). El atacante brasileño acertó a llevar a la red del portero visitante Herrero un balón que lo alojó tras ponerlo en el palo largo del meta rival. Un tanto que vale para que el equipo leonés abandone la zona de descenso de la tabla clasificatoria de Segunda División cuando el campeonato cierra la decimocuarta jornada de Liga.

El equipo leonés necesitaba su segunda victoria en el Reino de León en lo que va de campeonato para sumar tres puntos fundamentales para salir del infierno y escalar hacia el purgatorio de la tabla clasificatoria de Segunda División y, a su vez, adelantar al Málaga CF en la general. El entrenador Ziganda volvió a utilizar a Calero en el lateral derecho, además de dar entrada en el once a Lucas Ribeiro y Mboula, con Manu Justo como referencia en ataque.

De primeras, el cuadro visitante partió con la posesión del balón en su poder ante una Cultural metida atrás. Enseguida envió Lobete el balón al larguero en el minuto 3. Pero el cuadro de Ziganda, bien atrincherado atrás, se fue creciendo conforme avanzaba el crono. Hasta prodigar acciones de peligro, casi todas provocadas por las penetraciones por banda del brasileño Lucas Ribeiro, que fue un puñal para la retaguardia del conjunto malagueño.

Con el paso de los minutos, la Cultural se asentó hasta que Lucas Ribeiro, tras fallar un gol cantado después de una acción de tiralíneas del equipo culturalista, acertó a adelantar a los del Reino con un tanto que puso patas arriba el estadio en el minuto 38.

Después, los de Pellicer adelantaron líneas para intentar las tablas, situación que no llegó en lo que restaba de la primera mitad.

Tras el paso por vestuarios, el bloque malagueño cumplió con su papel de tomar el mando y el dominio del encuentro. Con Larrubia, Montero y Rafa Rodríguez insistiendo en el ataque visitante en busca del empate, a la Cultural no le quedó más remedio que aguantar atrás.

El conjunto bien situado en defensa se ordenó a la perfección con un Tomás Ribeiro mandón y los ataque foráneos se quedaron en nada.

Ya en la última acción del partido el visitante Murillo fue expulsado con cartulina roja directa por cortar en falta un avance del culturalista Tresaco, que se iba como una flecha, completamente solo, hacia el portero Herrero. La falta a favor del conjunto local se lanzó sin más consecuencias en el marcador. Victoria crucial para abandonar las plazas de descenso en la tabla y continuar en la pelea por el objetivo, la permanencia en la categoría de plata del fútbol español.