La Cultural, en racha positiva, se juega el pase a los cuartos de final en la pista del Logrobasket

La Cultural se juega esta noche el pase a los cuartos de final de la Copa de España. Lo hace en su mejor momento de forma y resultados frente a un Logrobasket (20.30 horas, Polideportivo Lobete) que a diferencia de los de Luis Castillo no anda demasiado fino.

Aun así los leoneses no se fían de un rival al que en pocas semanas se van a encontrar también en la Liga y que en la anterior ronda daba la sorpresa eliminando el Cáceres.

La Cultural hacía lo propio en el palacio aunque ante un rival de elevado potencial como el Gandía. Ahora el turno es en octavos para un equipo que llega de sumar dos triunfos seguidos (y solventes) en la competición liguera y que a pesar de no poder contar con Jaime Llamas cuenta con potencial suficiente para seguir vivo en el torneo. Aunque en esta ocasión les toque ejercer de visitantes. La defensa y en especial la fiabilidad anotadora de la Cultural deben ser sus argumentos para salir airosos. Eso sí, sin confianzas y con el propósito de mantener el tono de los últimos partidos disputados para pujar por la victoria.