Balaídos es sinónimo de puntos

La de este domingo será la 5ª visita de la Deportiva a Balaídos. Allí ha jugado ante el filial del RC Celta, pero también ante el primer equipo en una ocasión en 2ª División. El común denominador de esos enfrentamientos, ahora que la escuadra berciana va a visitar ese recinto deportivo, es que nunca ha perdido en el mismo. Ha jugado allí tres veces contra el filial, sumando un triunfo y dos empates, y otra contra el primer equipo, con el que empató a un tanto. Volviendo a los choques ante el 2º equipo, en las dos últimas campañas igualó sin goles y a un tanto. El año pasado se adelantó con un gol de falta de Yeray, pero su rival acabaría empatando. La única victoria también fue en un partido matinal. En enero del 2009 un gol de Rubén Vega decidió el duelo (0-1).

El RC Celta Fortuna ha ganado 4 partidos en casa, uno de ellos al Racing, y otro levantándole un 0-3 al CF Talavera de la Reina. Sin embargo, el Ourense CF acudió a Barreiro como colista y sacó un punto e incluso pudo ganar, mientras que el Deportivo Guadalajara se impuso 0-1.

El plantel blanquiazul descansó ayer y hoy retoma el trabajo para preparar el duelo ante el conjunto celeste. Si no hay perdones de por medio como pasó la pasada semana con Iago López en el Lugo, el cuadro olívico tendrá las bajas de Anxo Rodríguez y de Hugo Burcio por sanción.

Hoy de siete a nueve en el bar del estadio se puede apuntar quien lo desee al viaje a Vigo organizado por la Federación de Peñas.

EL DATO DE LA CATEGORÍA

Ayer nos hacíamos eco del déficit que presentará la SD Ponferradina en la próxima Junta de Accionistas del 12 de diciembre: 1,2 millones de euros. Y lo hacíamos poniéndolo en el contexto de la ruina que es la 1ª Federación. El balance negativo entre todos los conjuntos de la división de bronce suma más de 60 millones de euros. Además, la RFEF también ha perdido mucha dinero con esta categoría.