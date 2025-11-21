León da la bienvenida a los participantes internacionales de Pequeños Gigantes de ajedrez.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido esta mañana, junto al concejal de Deportes, Vicente Canuria, a los participantes internacionales de la gran final del Torneo de Ajedrez Escolar Pequeños Gigantes, en una recepción celebrada en el Salón de Reyes del Ayuntamiento de León.

Este año, el torneo contará con equipos de Polonia y Noruega, que viajarán para disputar la gran final en la que participan 64 equipos, siete de ellos pertenecientes a colegios leoneses.

Noruega estará representado por el equipo Stavanger, mientras que Polonia cuenta con dos equipos: Katowice y Gliwice. De este último país, dos participantes repiten por segunda vez en la competición.

Cada año, este torneo atrae a algunos de los mejores jugadores del mundo, incluidos campeones mundiales en esta disciplina.

El alcalde ha recalcado, en sus palabras a los participantes, lo grandes que son a pesar de su corta edad y les ha deseado suerte para esta gran final. Sobre todo, los ha animado a disfrutar de un evento tan destacado, que combina deporte, educación e inclusión y se ha consolidado como un referente del ajedrez escolar. Asimismo, les ha invitado a aprovechar la experiencia y a descubrir la ciudad durante estos días en León.