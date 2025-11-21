El Reino de León ya luce de rojo en tribuna este y tendrá al fin 20 palcos vip

Lograr dos victorias consecutivas. Ese es el gran reto que todavía se le escapa a la Cultural en su regreso a Segunda División. Tras la victoria del pasado lunes ante el Málaga, los del Cuco Ziganda se miden este domingo al Cádiz, que pelea por asentarse en los puestos de play off. Para ello el máximo responsable del banquillo insiste en que la solidez defensiva se antoja innegociable. De ahí, argumenta, se construye todo lo demás. «Quiero que nuestra identidad sea la de un equipo solidario, esforzado y riguroso porque eso resultará bueno para sacar adelante los objetivos», remarca.

El técnico navarro, que contará con las bajas de Eneko Satrústegui y Rubén Sobrino para la visita el domingo —16.15 horas— al Nuevo Mirandilla, relativiza la falta de gol del conjunto gaditano en los últimos compromisos ya que lo considera un rival «muy serio y compacto, que no se rinde nunca y con golpes de calidad». Tampoco la Cultural anda sobrada de goles más allá de la goleada al Zaragoza o el triunfo 3-2 frente al Mirandés. Después de recuperar la solvencia defensiva en el último encuentro ante el Málaga (1-0), destaca la importancia de «ser sólidos en este aspecto, porque no podemos ir a resultados de 3-2 o 4-3 que no nos darían garantías". Estar fuera de los puestos de descenso no «preocupa» a Ziganda, al menos de puertas para fuera, pero parte del vestuario reconoce que otorga algo de tranquilidad.

Cambio de asientos

Por otra parte, continúan los trabajos para sustituir los viejos asientos del Reino de León por unos nuevos de color rojo —en su gran mayoría— aunque algunos serán blancos y los menos, negros. Ya comienzan a tomar forma en la zona este del estadio municipal, donde la palabra 'León' será blanca con sombreado negro. Se prevé que todos los asientos estén listos para el partido entre la Cultural y el Huesca del próximo 12 de diciembre.

El club inauguró también esta semana una nueva zona vip que recoge una buena parte de la historia de la Cultural. La directiva anunció asimismo que pronto comenzará la construcción de los palcos vip —otro de los requisitos impuestos por la Liga tras el ascenso— y que hasta ahora brillan por su ausencia. Parte de esos nuevos 20 palcos se situarán en el espacio que ocupan las viejas cabinas de prensa. Falta una reunión entre cúpula y Ayuntamiento de León para cerrar del todo unos nuevos espacios que darán ingresos extras a la entidad culturalista.

Mientras, del aparcamiento interior del estadio nadie dice ni una palabra. No se sabe el porqué sigue cerrado.

El club prevé que todos los nuevos asientos del Reino estén listos para el Cultural-Huesca del 12 de diciembre