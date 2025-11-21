El Atlético Astorga apuesta fuerte frente al Oviedo Vetusta

El Atlético Astorga no quiere esperar más para sumar el primer triunfo como local. Y eso que enfrente los maragatos van a encontrarse esta tarde en La Eragudina (17.00 horas) a uno de los equipos más consistentes del grupo, el Oviedo Vetusta.

Las buenas sensaciones que le han proporcionado los últimos partidos, entre ellas la ornada precedente en la que lograron empatar en el feudo de otro equipo asentado en la parte alta como el Bergantiños, son parte del aval con el que los de José Luis Lago pretenden deshacerse de su rival esta tarde.

Todavía en puestos de peligro, los tres puntos permitirían además a los astorganos salirse de esa zona de descenso y mirar con mejores perspectivas la clasificación.

El reto es exigente, ya que enfrente estará un Oviedo Vetusta que la pasada jornada cedía su primera derrota que lo apartaba del liderato. Aun así, los verdes son sabedores que buena parte de las opciones de permanencia pasan por ser sólidos en casa. Y hasta el momento y a pesar de su buen juego solo han sido capaces de cosechar dos empates (fuera han logrado dos victorias y un empate).

Llega el momento de sumar de tres en tres en La Eragudina y nada mejor que demostrarlo ante un exigente rival. Para dejar patente entre otras cosas el buen momento por el que atraviesan y su pretensión de que, sea el rival que sea, ninguno es imposible de superar.

Para este encuentro José Luis Lago recupera a los sancionados Aleixo y Canito teniendo la baja en la delantera de Ayoub.

Todo para intentar sacar adelante un envite en el que los maragatos tendrán que mantener ese buen tono esgrimido ya en las últimas entregas de la competición, incluida la Copa el Rey, con una defensa que concede al rival pocas oportunidades. La fiabilidad a la hora de concretar las ocasiones de gol ante el marco rival es otro aspecto a tener en cuenta por parte de los locales. Hasta el momento han podido acertar poco y esa circunstancia se convierte también en un factor clave, en este caso para intentar frenar y posteriormente ganar a un Real Oviedo Vetusta con mucho potencial a la hora de acercarse hacia el área rival.