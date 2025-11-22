Otro golpe de mala suerte para el Atlético Astorga (1-1)

ATLÉTICO ASTORGA 1

Llamazares; Dani Ceínos; Jony, Jesu, Sellés, Albertín (Canito, min 85), Aleixo, Adri Álvarez (Imad, min 85), Ivi Vales (David Álvarez, min 85), Ribeiro (Nistal, min 66) y Mario Suárez (Cervero, min 85).

OVIEDO VETUSTA 1

Miguel de Jesús; Adrián (Dieguito, min 61), Marco, José Luis (Tejón, min 77), Guillermo, Joaquín, Pelayo (Omar, min 61), Guillermo Berzal (Coballes, min 72), Marcos (Adri Fernández, min 46), Diego y Enzo.

Goles: 1-0, min 12: Ivi Vales; 1-1, min 83: Joaquín. Árbitro: López Fernández (Comité Gallego). Amarilla a los locales Dani Ceínos, Jesu, Ivi Vales, Sellés e Imad y al visitante Adrián. Roja al jugador del Oviedo Vetusta Joaquín (minuto 89). Incidencias: Estadio La Eragudina. Cerca de 500 espectadores.

El Atlético Astorga volvió a estrellarse con la mala suerte y un gol en los últimos minutos del partido para ceder un empate frente al Oviedo Vetusta (1-1). Y eso que los maragatos hicieron más méritos, tuvieron más ocasiones y dominaron más que su rival, uno de los gallos del grupo.

Pero cuando el balón no quiere entrar (los de José Luis Lago dispusieron además del gol de otras tres claras ocasiones) y el rival aprovecha su única acción de peligro ante la meta de Llamazares el desenlace no puede ser otro que un resultado que no hace justicia a lo acontecido. Y mantiene al Astorga sin saber lo que es ganar en La Eragudina.

Y eso que comenzaron bien las cosas para los maragatos que a los 12 minutos y tras una acción por la banda izquierda de Mario y con un remate de Ivi Vales lograban adelantarse en el marcador.

A partir de ahí los visitantes ejercieron cierto control, pero sin llegar con peligro al área local. Mario y Adri tuvieron en sus botas ampliar la renta antes del descanso. Y tras este Adri, pero el balón no encontró el camino correcto. Cuando los locales saboreaban el primer triunfo en casa llegó el mazazo del empate obra de Joaquín. El Astorga lo intentó hasta el final, pero otra vez la suerte le fue esquiva.