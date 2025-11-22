La Cultural va de matagigante a Cádiz

El partido de la confirmación llega para la Cultural en el Nuevo Mirandilla, este domingo a partir de las 16.15 horas. Después de la victoria en el Reino frente al Málaga CF (1-0), el equipo leonés intentará encadenar, por primera vez en la temporada, dos victorias consecutivas y recuperar la senda de los triunfos a domicilio después de haber sido uno de los visitantes más peligrosos asaltando Santander (2-4), Valladolid (0-1) o Zaragoza (0-5).

Los leoneses tan solo en dos ocasiones encadenaron dos jornadas sin conocer la derrota aunque con un balance de cuatro puntos: con el 0-0 en el Reino de León ante el Leganés y el primer triunfo a domicilio en El Sardinero (2-4), además del 0-1 en Zorrilla y el empate, también sin goles ante el Albacete (0-0) en León.

El equipo de Ziganda recupera para este compromiso al central internacional sub-21 croata Matia Barzic tras quedar inédito en las dos citas con el combinado balcánico, resuelto con sendos triunfos, y que podría ocupar el lugar del portugués Tomás Ribeiro.

Las ausencias confirmadas son las de los lesionados Satrústegui y Rubén Sobrino, que se perderá la visita a su exequipo del que se desvinculó, tras rescindir su contrato, el pasado verano. El mediocentro Bicho y el extremo Pibe evolucionan de sus molestias físicas, aunque el propio club a través de su servicio de comunicación no indica si entran o no en convocatoria, como ya viene siendo una regla muy habitual.

Ziganda destaca el buen rendimiento de su plantilla, con un nombre propio, el del extremo brasileño Lucas Ribeiro, autor de los tantos de las victorias caseras ante el Mirandés (3-2) y Málaga (1-0).

El Cádiz, por su parte, no ha ganado sus dos últimos envites en su campo, con derrota frente al Burgos (1-3) y empate ante el Real Valladolid (0-0). Además, lejos de su terreno de juego los cadistas han empatado a cero en Granada y Andorra y perdieron la pasada jornada de manera contundente contra el Almería (3-0).

Garitano recupera para este encuentro al central serbio Kovacevic y al extremo georgiano Tabatadze, que se perdieron la última jornada por los compromisos internacionales con sus selecciones. El lateral derecho exculturalista Iza Carcelen apunta a regresar a la convocatoria si finalmente está recuperado de la lesión.