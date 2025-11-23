Ziganda: «Supimos sobreponernos al gol en contra y después remontar»

José Ángel Ziganda se mostró satisfecho por la importante victoria lograda a domicilio ante el Cádiz por 1-2: «Estamos muy contentos por la victoria, por lo que supone para nosotros. También por la dificultad que suponía un rival como el Cádiz. El equipo se comportó muy bien durante todo el encuentro. Creo que jugamos muy bien durante todo el partido. A pesar de encajar el gol en contra, no nos pusimos nerviosos. Seguimos a nuestro ritmo y, poco a poco, estuvimos generando ocasiones y le dimos la vuelta al partido y la verdad es que nos hemos encontrado muy cómodos».

El técnico visitante se refirió a las principales claves del partido: «La clave, para mí, ha sido el primer tiempo en el que pudimos adelantarnos en el marcador y sabernos sobreponer al gol en contra. Luego, en el segundo tiempo, las opciones que tuvo el equipo no fuimos capaces de acertar».