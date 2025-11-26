X Aniversario de ‘Siete Menos Uno’

La ‘Peña Siete Menos Uno’ cumple diez años de vida este sábado 29 de noviembre. Una peña con varios gustos similares, no sólo el fútbol, que la hace diferente. Las peñas de amigos suelen gestarse por el entusiasmo hacia alguna afición, con la amistad como base para el grupo, los colores de un club de fútbol u otro deporte, gastronomía, interés por artes como cine, teatros u otras actividades son los atributos que permiten la gestación de estos grupos, sumando como nexo la materia que se desarrolla en la afición común. En la ‘Peña Siete Menos Uno’ prima el sentido de compañerismo, la admiración hacia unas comarcas entrañables, la gastronomía, las tertulias y, como no, el fútbol posibilitaron la creación de esta ‘Siete menos uno’.

Comenzaba a decaer el verano del 2015 cuando un grupo de amigos, que normalmente frecuentaban la terraza, bar y comedores del Restaurante Luna, donde eran frecuentes filandones y tertulias de diversa índole, decidieron poner en práctica una sugerencia emitida por uno de los socios fundadores José Blázquez, propietario del Restaurante Luna, amigo de reuniones y promotor de eventos en los que participaban todos aquellos que se acercaban.

Por aquellas fechas, propuso una excursión con acampada en las inmediaciones de lo que fueron les campos del recordado pueblo de Láncara de Luna. Siete excursionistas fueron los primeros en apuntarse a tal aventura, que comenzó una tarde en los jardines del restaurante, desde donde partió la expedición hacia el lugar elegido en las riberas del río Luna, en un cerro en el que se asienta lo que fue la iglesia y cementerio de la población inundada. Entre los derruidos muros, se asentaron tiendas y sacos de dormir, predispuestos para una velada inolvidable. Una maravillosa noche estrellada cubrió pronto la ribera del río, y el valle de Láncara. Cena, partida de mus, tertulia y queimada completaron la jornada antes de buscar lugares donde aposentarse para dormir. El ruido suave de las aguas del río y el tímido gorjeo de algún pájaro nocturno invitaban a un sueño placentero, que en algún momento se complementó con una ‘Toná’ asturiana lanzada por uno de los participantes.

Siguió a la noche un amanecer ilusionante, reparto de tareas, programa de horarios y actividades. El mediodia se presentó pronto. La hora de la comida llegó y una vez más partidas y tertulia. Fue entonces cuando se iniciaron las bases para la creación de lo que sería la peña definida. Se fijaron criterios. Se bautizó la peña. Se definió un pequeño articulado a modo de ‘Reglamento’, y se establecieron las cuotas para construir una Asociación duradera.

‘Siete menos uno’, fue el nombre de bautizo para la nueva criatura. El motivo de este rimbombante nombre, se explicaba por el hecho de que de los siete miembros fundadores, seis ya se encontraban en situación de jubilados, y uno de los siete, permanecía en activo. Votado, aceptado y establecido.

La ‘Peña Siete Menos Uno’ pretende como lo harían otras asociaciones similares, establecer lazos de amistad: Luna y Babia serán comarcas entrañables en las que se desarrollarán muchas de las actividades gastronómicas, rutas y disfrute de las fiestas típicas de ambas comarcas: ferias y demostraciones etnológicas, jornadas gastronómicas y festividades. Y cómo no, el fútbol como punto de concordia y alguna que otra discordia, con el Real Madrid como arranque de todo.

En esta primera decena de años han acontecido un gran número de eventos y celebraciones, en las que han participado los miembros de la Peña, acompañados por familiares y amigos. Siempre han sido la alegría y confraternidad las características que han adornado las reuniones. En la mente de todos, José Blázquez, recordado como padre de la Peña, de cuya compañía no se pudo disfrutar como sería deseable. Poco tiempo después de constituida la ‘obra’ que había diseñado, fallecía, dejando un grato recuerdo en todos sus compañeros y amigos. Independientemente de mitologías, podrá o no haber cielo. Si lo hay, José está en él, pues con su altruismo y generosidad dejó muchos solares en corazones de familia y amigos, y en los miembros de la Peña.

- José Blázquez, ya fallecido, fue el promotor de la creación de la peña, una plaza que ocupa su hijo José María



- Desarrolla muchas actividades, a parte de la del fútbol, como gastronómicas, rutas y disfrute de las fiestas populares