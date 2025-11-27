La Cultural Leonesa no se fía del Granada

La Cultural está viviendo su mejor momento competitivo en la Liga. Cuatro triunfos en los últimos seis encuentros disputados dan buena cuenta de ellos. Una cifra que los leoneses buscarán ampliar este sábado en el Reino de León frente al Granada (16.15 horas).

Los de Cuco Ziganda están demostrando que esa fase de adaptación a la categoría parece ya superada y que con 20 puntos en su casillero el panorama se ve ahora bastante mejor que hace no muchas fechas. No obstante cada partido es un mundo y la alegría no debe llevar a la euforia. No es bueno y eso lo saben en el vestuario culturalista que a pesar de que su próximo rival es un Granada situado en zona de descenso su potencial y últimos resultados no invitan a la relajación.

El Granada recupera al lesionado Bouldini El delantero del Granada Mohamed Bouldini volvió a entrenarse con el grupo tras permanecer un mes y de medio de baja, por lo que podría reaparecer en el partido que los rojiblancos jugarán este sábado en el Reino de León. El punta africano ya se ha recuperado del fuerte esguince de tobillo sufrido en el partido jugado por el Granada el 10 de octubre en Los Cármenes ante Las Palmas, lesión que le ha mantenido mes y medio en el dique seco. Pacheta debe decidir si lo ve apto para reaparecer en el partido que los rojiblancos jugarán ante la Cultural o espera una semana más para incluirlo en la convocatoria del equipo. Con la recuperación de Bouldini, el Granada no tendrá bajas para visitar el Reino de León.

Y es que los andaluces llegan al Reino de León con solo una derrota en los últimos diez encuentros de Liga. Eso sí, lastrados por sus muchos empates (con siete en las 15 jornadas disputadas es el que más acumula). El último precisamente frente al Córdoba.

A pesar de ello los leoneses son conscientes que el Reino debe ser su mejor fortaleza y que tras costarle unas cuantas jornadas sumar su primer triunfo en casa ya acumulan dos (Mirandés y Málaga) por lo que el Granada puede ser el tercero. Sería otra prueba de fuego superada en un tramo de la temporada al que hasta final de año le quedarían tres encuentros más a los leoneses frente al Eibar como visitante, el Huesca en el Reino de León y la UD Las Palmas en el estadio de Gran Canaria.

Pero lo primero es mirar al presente y el más cercano es el partido de este sábado frente al Granada de Pacheta, un enemigo batible, pero peligroso al que no se le puede dar ninguna concesión a lo largo de los 90 minutos.