El Nacional debe esperar para Raúl Marcos

Raúl Marcos tendrá que esperar a otro año para intentar ser protagonista en la gran final del Campeonato de España de caza menor con perro. Este parecía que iba a ser el suyo y por los resultados previos (campeón provincial y autonómico) entraba dentro de las apuestas dentro de la Semifinal Nacional que tenía como escenario Villaescusa de Haro y Carrascosa de Haro (Cuenca).

La puesta en escena no pudo ser mejor, ya que con una perdiz y cuatro conejos se situaba en un lugar destacado en el primer tramo de la competición. pero las tornas iban a variar en su contra cuando la semifinal se acercaba al mediodía. Su perro, que no había bebido mucha agua, empezaba a mostrar signos de cansancio y eso pesaba como una losa en las aspiraciones del leonés que sin la ayuda de su compañero no podía sumar más trofeos en forma de capturas. Se quedaba con la perdiz y los cuatro conejos que lo dejaban fuera de los elegidos.

Con uno más se hubiera metido de lleno entre los seis primeros y con ello asegurado el billete a la gran final del primer fin de semana de diciembre en la localidad burgalesa de Villegas. Pero tendrá que esperar. El pasado año también se quedaba con la miel en los labios y en este con la sensación de haber podido llegar más lejos.

Eso sí, tiene una nueva oportunidad el próximo año... o los siguientes, para hacer realidad su sueño de luchar por un lugar de honor en el Nacional de caza menor con perro.

La semifinal Norte se disputó en un coto muy característico de Castilla-La Mancha, con abundancia de conejo y perdices salvajes especialmente difíciles y desconfiadas, que pusieron a prueba la pericia de los 26 participantes, que abatieron un total de 15 perdices y 104 conejos.

El gran vencedor fue el vasco Mikel Torné, que firmó una actuación sobresaliente con 2 perdices y 7 conejos, sumando 2.850 puntos y dominando la clasificación con solvencia. En segunda posición se situó el gallego Iván Moure, que logró 2 perdices y 6 conejos para un total de 2.600 puntos.

El tercer puesto fue para el navarro Peio Beraza, que completó una sólida jornada con 1 perdiz y 6 conejos, acumulando 2.050 puntos. Tras ellos, completaron las doce plazas restantes: César Bayo, Josep María Sanfeliu, Alfonso del Sol, José Félix Fernández, Juan Manuel Ballestero, Rubén Fernández, Pablo Martín, Víctor Aldama y Sergio Blanco.

La semifinal Sur ofreció una jornada igualmente exigente, con condiciones de caza duras y muy similares a las de la semifinal Norte, que dieron lugar a enfrentamientos muy igualados y que finalizó con 8 perdices y 77 conejos abatidos en total.

El valenciano Carlos Arnau lideró la clasificación con una brillante actuación basada en 3 perdices y 3 conejos, alcanzando 2.400 puntos y rubricando el mejor registro del día. Le siguió el andaluz Francisco López, que obtuvo 1 perdiz y 7 conejos para sumar 2.300 puntos, quedándose muy cerca del liderato. El tercer clasificado fue también andaluz, José Antonio López, que consiguió 1 perdiz y 6 conejos y totalizó 2.050 puntos.

Completaron las restantes plazas de finalistas: José Luis Martín, Jaime Cubillo, Fernando del Campo, Francisco Luis Delgado, Víctor Manuel Ortiz, Jesús Lozano, José Luis Vivas, Enrique Martín y Rafael Martínez.