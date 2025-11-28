El Clínica Ponferrada SDP viraliza un vídeo sobre compañerismo y competencia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una publicación del Clínica Ponferrada SDP en la red social Instagram se ha hecho viral en los últimos días hasta el punto de acumular más de 230.000 visualizaciones y más de 10.400 likes. Se trata de un vídeo en el que el psicólogo deportivo Arnau Torelló (@arnaupsicodeporte), que trabaja en el Club Baloncesto Joventut de Badalona, describe la forma en la que los deportistas entienden la competitividad y cómo pueden usarla para mejorar su rendimiento deportivo.

En concreto, este especialista en psicología aplicada a la práctica deportiva personaliza la explicación en Pau Treviño, capitán del Clínica Ponferrada SDP, que muestra su apoyo a su compañero Ousman Sima después de una canasta de este último a pesar de que es su competencia en el equipo, ya que ambos ocupan el mismo puesto. El ala-pívot de Camporrélls, en una muestra de liderazgo indiscutible, salta a chocar y abrazarse con su compañero para demostrar que le ayuda a ser mejor y que su rendimiento beneficia al equipo.

Es evidente que el rendimiento de Treviño trasciende a la pista, donde es habitualmente uno de los destacados y esta temporada está firmando registros estadísticos que así lo demuestran. Después de su incorporación en la segunda vuelta de la pasada campaña procedente del Ciudad de Huelva, el jugador formado en Manresa, que fue el primero que renovó para la temporada 2025-2026, se ha convertido en un referente para sus compañeros dentro del vestuario y para la afición como capitán que es del equipo dirigido por Oriol Pozo.

Así se demuestra una vez más en este vídeo que puede ser utilizado más allá del deporte como expresión de los valores que deben imperar dentro de cualquier grupo de trabajo, según revela el club ponferradino. Treviño demuestra su capacidad para ser mejor cada día y para adaptarse a distintos roles y contextos dentro del equipo, siendo capaz de liderar en ataque o defensa cuando el equipo lo necesita, ayudando a sus compañeros para que expresen su mejor versión y siendo el primero que los felicita como reconocimiento a su trabajo. En el último encuentro, de hecho, se produjo la celebración intercambiando papeles.