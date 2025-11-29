A la Cultural Leonesa se le moja la pólvora y pierde contra el Granada

Dos caras y una falta de gol alarmante (0-1). La Cultural no pudo aumentar su racha de dos triunfos consecutivos y perdió ante un Granada voraz en el primer tiempo al que, sin embargo, le tocó sufrir tras el descanso. Sí, quizá el reparto de puntos hubiese sido lo más justo, pero sin pólvora arriba no hay paraíso y los de Cuco dejaron bastante que desear en ese apartado, sin duda el más flojo de toda la plantilla.

Asfixiante. Así fue el ritmo que impusieron los andaluces en el primer tiempo, sobre todo hasta que Pascual inauguraba el marcador tras un nuevo saque de esquina mal defendido por los de Ziganda. Van muchos goles encajados ya por culpa de una defensa floja en ese tipo de situaciones. Y se veía venir porque el cántaro amenazaba con romperse tarde o temprano ya que el Granada, sobre todo por banda izquierda, era un tormento. La Cultural ni podía —y lo que es peor— ni sabía cómo frenarles o al menos la manera de tener la posesión un rato. Nada. Imposible. Líneas nada juntas, cero aportación de un centro del campo estéril y apenas los balones en largo provocaron que pisasen área rival.

Manu Justo, en una de esas jugadas aisladas, disparó bien, pero al muñeco. El tanto del Granada no pilló por sorpresa a nadie. El despropósito culturalista se antojaba dantesco. Un equipo sin carisma y falto —aunque eso no es noticia— de cierta calidad. Solo Ribeiro actuó como oasis en medio de un desierto futbolístico preocupante y un tiro suyo al borde del descanso fue lo más parecido a una ocasión. Cierto que el Granada bajó una marcha a diez para el paso por vestuarios y ahí los de Ziganda se serenaron. Pero poco más. Chacón lanzó una falta que se iba por encima de la portería defendida por Astrálaga. Lo mejor, pese al tópico, lo corto del resultado. Y no, no es que Badía sufriera un vendaval, pero fue la sensación de superioridad aplastante lo que decantó la balanza.

Y si la moneda salió cruz, en los segundos 45 minutos la Cultural ofreció su mejor cara, pero sin acierto arriba. Mejoraron —y mucho— los cambios de Tresaco y sobre todo de Bicho por Yayo. Pocos entienden que uno de los héroes del ascenso goce de tan pocas oportunidades cuando él solo tuvo la claridad y el acierto que ni Yayo ni Diallo aparentaron.

El Granada perdió ese físico y poderío en favor de una Cultural que a trompicones se fue metiendo en el encuentro. La tuvo Justo de cabeza a centro de Tresaco y luego el propio extremo casi culmina con gol una gran jugada. Pero ni por esas. No era el día. Toca ponerse las pilas. Semana con Copa del Rey ante el Andorra.