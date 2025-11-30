Un empate que no le vale a Castilla y León (2-2)

Foto de la selección de Castilla y León con las benjamines del CD Palencia Fútbol Femenino.RFCYLF

Castilla y León cerró su presencia en la primera fase de la Copa de Regiones Uefa disputada en La Balastera con un empate infructuoso ante Galicia (2-2). Después de caer en la primera jornada ambos equipos necesitaban hacerse con los tres puntos en juego aunque al final el desenlace se quedó en tablas. Un punto para cada uno aunque en la tanda de penaltis para definir posibles igualadas el combinado autonómico era el más certero.

Castilla y León buscaba la victoria. Sin embargo, se encontró con una Galicia dominadora del juego en el medio campo y muy atenta en los primeros instantes del lance. Tanto es así que marcaba su primer gol en el minuto 3 de juego en una falta de atención y conexión de los futbolistas castellanos y leoneses.

Con el marcador provisional en contra, la arlequinada buscó generar ocasiones consiguiendo, en el minuto 35, el tanto de la igualada en las botas de Collado.

Tras el paso por los vestuarios, la selección autonómica lograba subir con más facilidad al mediocampo de Galicia, que por su parte no cesaba en buscar el control del partido. Otra vez, Collado tuvo una ocasión clara de gol, con un remate de cabeza sacado desde el córner por Israel.

A punto de llegar al minuto 70, los visitantes volvían a tomar ventaja en una contra. Álex, que ayer defendía la portería arlequinada, tuvo de emplearse nuevamente bajo los tres palos.

Álvaro Colino, en el minuto 82 remató en las manos del portero en otra ocasión local. Y por fin, llegó el empate, cumplido ya el tiempo reglamentario y jugándose el añadido. Transcurría el minuto 92 cuando Hugo firmaba el 2-2 definitivo. Eso sí, la fase de clasificación deberá ser ratificada de manera definitiva tras presentar Galicia una reclamación de su partido frente a Andalucía en el que cedía por 2-1 por presunta alineación indebida de un jugador andaluz.

Si es aceptada Galicia acabaría primera con cuatro puntos por los tres de Andalucía y el punto de Castilla y León.

Si no es así, Andalucía acabaría primera con seis puntos por el punto de Castilla y León, segunda, y Galicia, tercera.