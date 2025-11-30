Mal ambiente en la SD Ponferradina para variar el rumbo

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El cambio de entrenador no sentó especialmente bien en la grada de El Toralín. Las críticas de la tarde del sábado señalaron al Consejo de Administración, opero sobre todo al cabeza visible de la dirección deportiva. La petición a Sietes para que se vaya de la entidad se repitió en unas cuantas ocasiones y fue coreada por diversas partes del estadio.

En el Fondo Norte se desplegó una pancarta en homenaje a los mineros muertos en Cangas del Narcea, pero luego se mostraron otras para hacer patente el desacuerdo con las decisiones del club y de la dirección deportiva.

Desde luego que la llegada de Nafti no ha venido acompañada de paz y es posible que con ello tenga que lidiar desde el comienzo, sobre todo si los resultados no son buenos en las próximas semanas. El franco-tunecino habló de la semana complicada y de cómo encara él esta situación: «Los jugadores son seres humanos con obligaciones. Se puede entender que ha sido una semana complicada. En los 8 primeros minutos el equipo ni entró en el partido, estaba desubicado. Nos costó soltarnos, estuvimos espesos y con pérdidas en nuestro campo que nos hicieron perder confianza, pero eso es parte del trabajo. Son seres humanos y sufren, pero eso entra en la nómina. Otros días te aplaudirán. Tienen que tragar y demostrar que pueden remontar. A mí me encanta esta situación como reto personal; poder revertirla y que antes de Navidad la afición cambie los pitos por aplausos. Es un reto bonito, pero hay que darle algo a la grada. De un día para otro no te va a dar un abracito. Vamos a trabajar para ello».

PUESTO DE DESCENSO

La victoria por 1-3 del Zamora CF en Tajonar en la mañana de ayer condena a la Deportiva a puestos de descenso. Precisamente ganando al cuadro zamorano, la SD Ponferradina abandonó la anterior etapa en la que estuvo en puestos de descenso. Lo hizo tras la jornada 4, cuando perdió contra el Deportivo Guadalajara, y tras la 6 y 7, al caer ante el Real Madrid Castilla y ganar al CF Talavera de la Reina. Era tal el déficit de puntos que el triunfo en El Prado no sirvió para abandonar aquel fin de semana la zona roja.

El Zamora CF, que era 16º antes de empezar el domingo, sube a la 8ª plaza con su victoria. La zona media está en un puño.

