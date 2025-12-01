Astorga acogerá el 16 y 17 dos partidos de España sub-21 frente a Marruecos

Astorga acogerá el 16 y 17 de diciembre dos amistosos de la selección española de fútbol sala sub-21. Será en el pabellón Felipe Miñambres y con el combinado de Marruecos como rival.

La capital maragata, una ciudad muy vinculada con este deporte y que llegó a ser un referente con un equipo como el Astorga FS conocido durante muchos años como Dulma Astorga de la mano de Goyo Río, volverá a albergar en una instalación con tantos momentos vividos al más alto nivel dentro del fútbol sala dos encuentros en los que además se rendirá un merecido homenaje a la figura del propio Goyo Río.

Organizado por el Ayuntamiento de Astorga y la Federación de Castilla y León junto a la Española, el doble compromiso de la selección sub-21 le servirá para su puerta a punto de cara a la fase de clasificación para el Europeo de la categoría a celebrar en 2027.

Y también para que los aficionados puedan disfrutar de la calidad de jugadores que en poco tiempo defenderán la camiseta de la selección absoluta, muchos de ellos ya primeros espadas dentro de la máxima categoría del fútbol sala español de clubes. Los dos encuentros entre España y Marruecos sub-21 se disputarán a las 19.30 horas. Y se pretende que la afluencia sea máxima. El nivel de los protagonistas y el homenaje a Goyo Río bien merecen que el aficionado responda con su presencia.